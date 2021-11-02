Это возможно? Как вырастить грейпфрут на подоконнике

Субстрат, в котором выращивается растение, должен содержать все основные элементы минерального питания: макроэлементы (азот, медь, калий, кальций, магний, фосфор, серу) и микроэлементы (бор, цинк, кобальт, марганец, молибден и др.). Особую роль в минеральном питании тропических и субтропических растений, к которым относятся все цитрусовые, играет железо в форме хелатов, концентрация ионов которого должна быть ближе к макроэлементам. Противопоказан избыток кальция, так как он блокирует поступление растению микроэлементов.

Для грейпфрута рекомендуется почвенная смесь, в состав которой следует добавить дерновую и листовую землю, перегной, торф и песок (в соотношении 2:1:1:1:1). В качестве дренажа используют керамзит, мелкий щебень, размещая его на дне слоем 5-8 см.

Весной растение пересаживают в новый, более крупный горшок, не помешает обновить и почву. Не стоит забывать, что вечнозелёные питомцы поглощают много питательных веществ, поэтому для пяти- шестилетнего растения нужна деревянная кадка высотой 40-50 см и диаметром не менее 50-60 см.

Поливать растение нужно умеренно, особенно зимой — один раз в 7-10 дней. Желательно чаще протирать листья влажной тряпочкой, полезно устраивать освежающий душ из пульверизатора утром и вечером. Помните, что цитрусовые не переносят хлорированную воду. Лучше их поливать дождевой, снеговой водой, нагретой на 3- 4 °С выше комнатной температуры.

Растение не любит резких “телодвижений”. Если его резко развернуть на 180°, сразу же начнут осыпаться листья, цветки и бутоны. При хорошем уходе грейпфрут в комнате может вырасти до двух и более метров.

При выращивании цитрусовых, в том числе и грейпфрута, основное внимание в квартире следует уделить освещённости, особенно в зимнее время. Не лишней будет дополнительная подсветка люминесцентными лампами. При слабом освещении листья тянутся к свету, а за ними и ветки, которые искривляются или становятся уродливыми.

Образование нескольких зародышей в одном семени называется полиэмбрионией. И самое интересное: все частицы, кроме самой мелкой и слабой, являются носителями материнской наследственности. Когда эти растения вырастут, их не нужно прививать культурным сортом.

Листья грейпфрута — это своеобразные кладовые, в которых содержится до 85% всех запасов питательных веществ. На каждый плод “работает” 10-12 листьев, и уже в феврале, когда возрастает освещённость, они остро нуждаются в подкормке, которую дают только в виде раствора.

Практика показывает, что горшечные растения начинают ощущать дефицит питательных веществ уже через 2-3 месяца после пересадки их в обогащённый гумусом и элементами питания свежий субстрат. Подкормки следует проводить раз в 2-3 недели растворами комплексных удобрений слабой концентрации, что позволит исключить их передозировку.

Оптимальная концентрация азота, калия и фосфора (по действующему веществу) в питательных растворах составляет 0,1%. Увеличение концентрации этих элементов до 0,15- 0,2% не вызывает угнетения грейпфрута, но и не повышает эффективность. Рекомендуем применять кристалон, растворин, акварин и др.

Обрезка и формирование

Самый важный приём при выращивании грейпфрута, как и других цитрусовых, — правильная обрезка. Формирование кроны нужно начинать с первого года посадки. Ей лучше придать овальную или шаровидную полукарликовую форму с высотой штамбика 10-15 см.

Основные ветки (обычно 3-4 шт.) должны быть равномерно расположены вокруг ствола. Когда они отрастут на 20-25 см, их прищипывают, а после одревеснения подрезают, оставляя 15-сантиметровые веточки 1 порядка. На них должно быть оставлено только по 2 боковых побега 2 порядка ветвления, которые при достижении 20-25 см в длину также прищипывают, а затем подрезают. Такую же операцию проводят на побегах 3- 4 порядка ветвления.

Все жировые, больные, а также растущие вертикально побеги по мере их образования сразу же удаляют. В дальнейшем на побегах 5 порядка ветвления закладываются плодовые веточки с цветковыми почками, которые превращаются в душистые, крупные, бело-розовые цветки.

Грейпфруты, выращенные из семечка, начинают плодоносить в зимнем саду с 4-5 года жизни и только на высоких порядках ветвления (4 см и выше), что характерно и для других цитрусовых.

При цветении ранней весной плоды созревают, как правило, поздней осенью.

Любопытно, что грейпфруты, выращенные в комнатных условиях, почти не уступают по содержанию питательных веществ тем, что выращены в открытом грунте субтропиков и тропиков Флориды и Средиземноморья.