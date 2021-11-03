Дизайн во время локдауна: главные тренды в интерьере в 2022 году

Американский дизайнер египетского происхождения Карим Рашид запустил в производство около 2,5 тыс. разработок. Среди них — мебель, посуда, модные аксессуары, упаковки и осветительные приборы. Он создал множество интерьеров в отелях и домах по всему миру. Кроме того, работы Рашида представлены в 20 постоянных экспозициях музеев, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже, Музей современного искусства в Сан-Франциско.

В рамках международной премии Best for Life Design Award знаменитый дизайнер рассказал “РБК-Недвижимости”, какие тренды в отделке и мебели стоит учитывать в 2022 году.

Функциональность и технологии



Изоляция, в которой мы пребываем из-за пандемии COVID-19, заставила нас осознать, что предметы в нашем доме не должны быть роскошными, дорогими и просто украшать наше жилье. В первую очередь интерьер должен быть функциональным, позитивным и удобным. Поэтому в свое жилье стоит внедрять инновации и технологии, которые будут соответствовать современной реальности. При этом предметы должны обладать более разнообразными характеристиками и функциями, чем мы привыкли. Таким образом, первый тренд — это создание вокруг себя функционального и современного пространства.



Экологичность и отказ от потребления



Пребывание дома во время пандемии дало возможность пересмотреть свою персональную значимость и вклад в мир. Эпидемия является тревожным сигналом от матери-природы, поэтому еще один тренд в дизайне интерьера — экологичность и снижение потребления. Необходимо очистить свои пространства и тела от всего лишнего. К примеру, можно отказаться у себя дома от картин или предметов, отражающих принадлежность к той или иной религии. Сегодня не имеет смысла носить часы, так как они есть у каждого в телефоне. То же самое и в квартире — не стоит верить рекламе и покупать бессмысленные предметы, которые захламляют наши дома, а впоследствии и планету.



Стекло и зеркала