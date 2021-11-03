В окружении гор: в Италии можно приобрести дом за 1 евро с невероятными видами

По данным CNN, городок расположен в регионе Абруццо и может похвастаться неплохими горнолыжными трассами, расположенными неподалеку. В старинном городке скопилось достаточно большое количество покинутых домов, которые — как надеются городские власти — скоро обретут новых хозяев и вернуться к жизни.

Когда-то этот городок мог похвастаться 13 тысячами жителей, которые жили здесь еще в 30-х годах прошлого века. Сейчас же население города сократилось до чуть более, чем семи тысяч. Часть домов опустела из-за того, что их хозяева решили покинуть городок в поисках лучшей жизни, другие дома пострадали в 2009 году в результате сильного землетрясения (оно оказалось самым сильным в Италии в последние 30 лет) и с тех пор стоят заброшенными.

CNN сообщает, что предлагаемые к покупке здания очень разные — некоторые из них находятся в визуально хорошем техническом состоянии, некоторые даже меблированы, другие же выглядят совсем печально. Причем обычно жилье не очень большое — обычно в районе 70 кв.м., расположенных на двух этажах.

По подсчетам властей в городе всего 630 покинутых домов, и они надеются продать не менее 250 из них за один евро. Объявления о продаже также публикуются на специальном сайте “1eurohouses.com”, где можно увидеть дома стоимостью один евро в разных регионах Италии.

Единственное, что надо учитывать, так это то, что разные регионы в Италии выдвигают различные условия для покупки домов за один евро. Довольно часто от покупателей требуется залог в пять тысяч евро, как гарантия того, что они отреставрируют и отремонтируют купленные дома. Но в Пратола-Пелинье решили, что залога требовать не будут, но если покупатель не представит детальный план ремонтных работ в течение первых шести месяцев с момента покупки, то его ждет штраф в 10 000 евро.