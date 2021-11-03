7 главных ошибок, которые портят вашу одежду

Причина быстрого изнашивания вещей часто связана с неправильным уходом и хранением. Мы собрали семь самых частых ошибок, которые портят ваши любимые вещи, и объяснили, как их исправить.

Вы складываете кожаные вещи



В составе натуральной кожи основным элементом является коллаген — природный белок, который отвечает за прочность и мягкость материала. Коллаген неустойчив к механическим повреждениям, поэтому за кожаными изделиями требуется дополнительный уход. Чтобы вещь не потеряла свою эластичность, ее нельзя складывать, сворачивать или растягивать на вешалке неподходящего размера. Против заломов и трещин поможет увлажнение специальными средствами, а от влаги и пыли защитят тканевые чехлы из хлопка или хлопковой саржи.



Не сдаете вещи в химчистку



После каждого сезона сдавайте верхнюю одежду в химчистку. Хранить грязные вещи в шкафу негигиенично, да и на внешнем виде это тоже сказывается: вещи тускнеют и теряют блеск. Кроме того, некоторые пятна требуют незамедлительного удаления, и, если на бирке указано dry clean only, не откладывайте чистку в долгий ящик.



Забываете про фурнитуру



Правильный выбор программы стирки — половина успеха. Но нельзя забывать и о функции отжима, во время которого могут происходить повреждения одежды. Вещи с молниями, кнопками и крючками нужно застегивать перед стиркой, чтобы фурнитура не испортила другие вещи. Пуговицы, наоборот, следует расстегивать, чтобы они не оторвались.

СОВЕТ INMYROOM

Выворачивайте вещи наизнанку, чтобы уберечь их от выцветания, и, конечно, всегда проверяйте карманы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Не очищаете стиральную машину



Если вовремя не проводить профилактическую чистку и не проветривать стиральную машину, может появиться неприятный запах плесени, которой будут пахнуть вещи даже после стирки. Чтобы этого не случилось, проветривайте барабан после стирки, очищайте лоток для порошка и кондиционера, а также раз в 4–5 месяцев запускайте стирку на высокой температуре без белья.



Не используете мешочек для стирки