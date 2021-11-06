ГАЛЕРЕЯ | Женщина всего за девять месяцев восстановила старинный хутор своего прадеда. Интерьер в стиле 1930-х поражает!

Дом, спроектированный в 1943 году городским архитектором Кейла Арнольдом Вяли, во времена первой республики достроить не удалось. В 1944 году советские войска забрали с собой владельца хутора Йоханнеса, который был директором Охтуской мызной школы, основателем библиотеки деревни Туула и местного духового оркестра. Во время войны в доме сначала разместили склад боеприпасов, а после радиостанцию, а также более десятка советских солдат. Семье (прабабушке Трийн и двум ее дочерям Лууле и Майми), оставили одну комнату и кухню. Одна из дочерей стала учительницей в деревенской школе, а вот сын Артур 11 лет скрывался в лесах. Кроме него, в Калдамяэ время от времени прятали и других лесных братьев.

В советское время дом использовался в основном в качестве дачи. После выхода на пенсию дочь Йоханнеса Лууле вернулась в Калдамяэ для постоянного проживания. После восстановления независимости хутор вернули наследникам, которые потихоньку занялись его восстановлением. Дом с красивой и самобытной архитектурой был полностью отреновирован лишь в 2019 году, когда его владельцем стала правнучка Йоханнеса Трийн. Примечательно, что отреновировали его в стиле 1930-х годов всего за девять месяцев.