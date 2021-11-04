Недвижимость
04.11.2021, 08:01

Центробанк вводит ограничительные меры для охлаждения рынка недвижимости

 
Kakumäe piirkonna kiirelt arenev arendus
Kakumäe piirkonna kiirelt arenev arendus
Foto: Andres Putting
Перегрев рынка недвижимости и инфляция, которая в октябре уже превысила 7%, может повлечь за собой изменения в кредитовании — Европейский центробанк может изменить ставки по кредитам, сообщает RusERR со ссылкой на “Актуальную камеру”.

“Совет Европейского центробанка четко заявил, что нельзя поднимать процентные ставки прежде, чем будет очевидно, что рост цен по Европе в целом достиг 2% и он таким и останется. Сейчас рост цен, как и в Эстонии, так и в Еврозоне гораздо быстрее — он уже превысил 2%. Вопрос в том, имеем ли мы дело с постоянным ростом цен”, — подчеркнул президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Несмотря на то, что в ходе кризиса и пандемии у банков практически не возникало проблем с возвратом жилищных кредитов, Центробанк ввел некоторые ограничительные меры: первая причина в том, что закредитованность жителей Эстонии растет быстрыми темпами, а вторая, что цены на недвижимость необъективны.

“Быстрый рост цен на недвижимость, в основном, был естественным и обоснованным. Но если мы возьмем за основу доходы населения и изменения процентной ставки, то, по нашей оценке, рост цен на недвижимость был все же переоценен. В течение всего кризиса пандемии стоимость недвижимости была необоснованно переоценена примерно на 10%”, — заявил глава отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс.

В центробанке восстановили требование к банкам иметь финансовый буфер, чтобы немного охладить жар рынка недвижимости, а также в центробанке надеются, что KredEx не будет раздавать кредитные гарантии налево и направо: “Этот вопрос уже в разработке. В Министерстве экономики и в KredEx согласны, что получателей кредитов следует отбирать тщательней. Это может помочь рынку не перегреться”.

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