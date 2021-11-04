Как сэкономить на отделке и мебели: 10 лайфхаков

Когда приходит время для косметического ремонта, бюджет не всегда позволяет воплотить все ваши желания в жизнь. Но безвыходных ситуаций не существует! Делимся своими идеями:

Смотрите в оба

В мебельных гипермаркетах дела обстоят так же, как в магазинах одежды: среди банальных вещей можно неожиданно встретить диван своей мечты по космически низкой цене.

Не бойтесь распродаж

Необязательно покрывать яркими обоями или плиткой всю квартиру, если, конечно, вы не любитель национального цыганского стиля. Но когда нужно оформить акцентную стену — смело идите на распродажу в крупные магазины. Там остатки дорогих обоев можно купить по очень вкусной цене.

Выбирайте отечественное

Обратите внимание на отечественного производителя. В этом сегменте можно найти варианты, которые зачастую не уступают в качестве итальянским маркам, но существенно экономят бюджет.

Посещайте выставки

Бронируйте понравившиеся товары с мебельной экспозиции в первый, и выкупайте их в последний день. Кухонный гарнитур или хороший диван обойдутся вам значительно дешевле: скидки в зависимости от марки могут достигать 85%.

Не усложняйте

Избегайте радиусных стен и арок: такие дизайнерские идеи всегда выглядят эффектно, но чаще всего обходятся в круглую сумму.

Продумайте логистику

Когда вы заказываете материалы в интернете, подумайте о расходах на доставку. Если у вас есть возможность заказать часть товаров в одном гипермаркете — лучше поступить именно так. В противном случае просто узнайте, как именно в тех или иных магазинах работает система доставки, вписав эту статью в свою смету.

Дайте старым вещам второй шанс

Во время косметического ремонта посмотрите еще раз на вещи, от которых давно хотели избавиться. Если старые двери обветшали, но сделаны из добротного цельного массива — имеет смысл просто обновить их. Если в помещении много лет назад был положен хороший паркет, будет дешевле и рациональнее отреставрировать его, чем покупать новый.

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