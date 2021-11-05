Без паники! 10 простейших способов погладить одежду без утюга
Паниковать не стоит! Мы покажем вам, как избавиться от складок на одежде без утюга. Некоторые из этих методов могут вас удивить, а некоторые особенно пригодятся в путешествиях.
Используем сушилку
Чтобы избавиться от складок, не тратя все утро на то, чтобы погладить одежду, можно положить ее в сушилку. Для начала проверьте этикетки, чтобы определить, можно ли ее сушить в машине. Сбрызните одежду водой и положите в сушилку вместе с одним или двумя влажными предметами (например, носками). Можно даже бросить в сушилку пару кубиков льда. Когда лед тает, выделяется пар, который помогает разгладить одежду. Запустите сушилку на среднюю скорость на 15 минут.
Фен в борьбе со складками
Положите помятый предмет одежды на ровную поверхность и продуйте феном с горячим воздухом. Держите фен на расстоянии 5-7 см от ткани и складки исчезнут как по волшебству. Перед сушкой феном можно сбрызнуть одежду водой, это поможет эффективнее ее разгладить.
Отпариваем одежду в душе
Как разгладить рубашку во время путешествия? Повесьте мятую вещь в ванной комнате, включите горячую воду в душе и закройте дверь — это поможет создать эффект сауны. Возможно, эту процедуру придется повторить примерно через 10 минут, а для полного удаления складок может потребоваться до 20 минут. Если вы будете вешать одежду на штангу в душе, убедитесь, что вода направлена в противоположную от нее сторону, чтобы не намочить одежду.
Гладим одежду выпрямителем для волос
Выпрямитель для волос — это отличный инструмент, который поможет избавиться от устойчивых складок, особенно на воротниках, манжетах и рукавах. Перед использованием убедитесь, что на утюжке нет ржавчины, остатков средств для ухода или волос. Будьте осторожны с уровнем нагрева и силой нажатия — вы же не хотите испортить одежду или обжечься.
Мокрое полотенце вместо утюга
Это очень простой метод, но он прекрасно работает. Разложите мятую одежду на ровной поверхности и накройте ее влажным полотенцем. Разгладьте руками глубокие складки, после чего повесьте одежду сушиться.
Специальный спрей от складок
Существуют специальные средства и спреи для разглаживания складок, которые помогают освежить вид помятой одежды. Таким средством удобно пользоваться в путешествии, тем более что они обычно продаются в небольших флаконах, которые легко поместятся в багаж.
Домашние средства
Сделать спрей для разглаживания складок можно самостоятельно из белого уксуса. Это дешевая и щадящая альтернатива, которая не содержит химикатов. Смочите мятую одежду смесью из одной части уксуса и трех частей воды, затем дайте ей высохнуть на воздухе. Кроме того, уксус при стирке — хороший способ дезодорировать и отстирать одежду.
Пар из чайника
Если под рукой нет отпаривателя, можно использовать обычный чайник. Вскипятите в чайнике воду и подержите одежду на расстоянии примерно 30 см от пара — это поможет избавиться от складок.
Кастрюля как утюг
В металлической посуде доведите воду до кипения. После вода вам уже не понадобится и ее можно вылить (или заварить чай), а горячая посуда может быть использована как утюг. Конечно, нужно убедится, что дно посуды чистое. И будьте осторожны — посуда после варки будет очень горячая.
Матрас поможет избавиться от складок
Избавиться от складок на одежде можно с помощью матраса. Положите одежду на ровную поверхность, разгладьте складки и сверните ее как буррито. Поместите тканевый “буррито” под матрас и подождите 15–30 минут.