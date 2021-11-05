Без паники! 10 простейших способов погладить одежду без утюга

Паниковать не стоит! Мы покажем вам, как избавиться от складок на одежде без утюга. Некоторые из этих методов могут вас удивить, а некоторые особенно пригодятся в путешествиях.

Используем сушилку

Чтобы избавиться от складок, не тратя все утро на то, чтобы погладить одежду, можно положить ее в сушилку. Для начала проверьте этикетки, чтобы определить, можно ли ее сушить в машине. Сбрызните одежду водой и положите в сушилку вместе с одним или двумя влажными предметами (например, носками). Можно даже бросить в сушилку пару кубиков льда. Когда лед тает, выделяется пар, который помогает разгладить одежду. Запустите сушилку на среднюю скорость на 15 минут.

Фен в борьбе со складками

Положите помятый предмет одежды на ровную поверхность и продуйте феном с горячим воздухом. Держите фен на расстоянии 5-7 см от ткани и складки исчезнут как по волшебству. Перед сушкой феном можно сбрызнуть одежду водой, это поможет эффективнее ее разгладить.

Отпариваем одежду в душе

Как разгладить рубашку во время путешествия? Повесьте мятую вещь в ванной комнате, включите горячую воду в душе и закройте дверь — это поможет создать эффект сауны. Возможно, эту процедуру придется повторить примерно через 10 минут, а для полного удаления складок может потребоваться до 20 минут. Если вы будете вешать одежду на штангу в душе, убедитесь, что вода направлена в противоположную от нее сторону, чтобы не намочить одежду.

Гладим одежду выпрямителем для волос

Выпрямитель для волос — это отличный инструмент, который поможет избавиться от устойчивых складок, особенно на воротниках, манжетах и рукавах. Перед использованием убедитесь, что на утюжке нет ржавчины, остатков средств для ухода или волос. Будьте осторожны с уровнем нагрева и силой нажатия — вы же не хотите испортить одежду или обжечься.

Мокрое полотенце вместо утюга