Полезные советы
05.11.2021, 14:16

Без паники! 10 простейших способов погладить одежду без утюга

 
Фото: Pixabay
У каждого бывали ситуации, когда одеваясь на собеседование, собрание или на праздничное мероприятие, мы понимаем, что рубашку или платье необходимо погладить. Обычно это происходит в последний момент и времени на то, чтобы погладить одежду утюгом уже нет, пишет Delfi Dom Sad.

Паниковать не стоит! Мы покажем вам, как избавиться от складок на одежде без утюга. Некоторые из этих методов могут вас удивить, а некоторые особенно пригодятся в путешествиях.

Используем сушилку

Чтобы избавиться от складок, не тратя все утро на то, чтобы погладить одежду, можно положить ее в сушилку. Для начала проверьте этикетки, чтобы определить, можно ли ее сушить в машине. Сбрызните одежду водой и положите в сушилку вместе с одним или двумя влажными предметами (например, носками). Можно даже бросить в сушилку пару кубиков льда. Когда лед тает, выделяется пар, который помогает разгладить одежду. Запустите сушилку на среднюю скорость на 15 минут.

Фен в борьбе со складками

Положите помятый предмет одежды на ровную поверхность и продуйте феном с горячим воздухом. Держите фен на расстоянии 5-7 см от ткани и складки исчезнут как по волшебству. Перед сушкой феном можно сбрызнуть одежду водой, это поможет эффективнее ее разгладить.

Отпариваем одежду в душе

Как разгладить рубашку во время путешествия? Повесьте мятую вещь в ванной комнате, включите горячую воду в душе и закройте дверь — это поможет создать эффект сауны. Возможно, эту процедуру придется повторить примерно через 10 минут, а для полного удаления складок может потребоваться до 20 минут. Если вы будете вешать одежду на штангу в душе, убедитесь, что вода направлена в противоположную от нее сторону, чтобы не намочить одежду.

Гладим одежду выпрямителем для волос

Выпрямитель для волос — это отличный инструмент, который поможет избавиться от устойчивых складок, особенно на воротниках, манжетах и рукавах. Перед использованием убедитесь, что на утюжке нет ржавчины, остатков средств для ухода или волос. Будьте осторожны с уровнем нагрева и силой нажатия — вы же не хотите испортить одежду или обжечься.

Мокрое полотенце вместо утюга

Это очень простой метод, но он прекрасно работает. Разложите мятую одежду на ровной поверхности и накройте ее влажным полотенцем. Разгладьте руками глубокие складки, после чего повесьте одежду сушиться.

Специальный спрей от складок

Существуют специальные средства и спреи для разглаживания складок, которые помогают освежить вид помятой одежды. Таким средством удобно пользоваться в путешествии, тем более что они обычно продаются в небольших флаконах, которые легко поместятся в багаж.

Домашние средства

Сделать спрей для разглаживания складок можно самостоятельно из белого уксуса. Это дешевая и щадящая альтернатива, которая не содержит химикатов. Смочите мятую одежду смесью из одной части уксуса и трех частей воды, затем дайте ей высохнуть на воздухе. Кроме того, уксус при стирке — хороший способ дезодорировать и отстирать одежду.

Пар из чайника

Если под рукой нет отпаривателя, можно использовать обычный чайник. Вскипятите в чайнике воду и подержите одежду на расстоянии примерно 30 см от пара — это поможет избавиться от складок.

Кастрюля как утюг

В металлической посуде доведите воду до кипения. После вода вам уже не понадобится и ее можно вылить (или заварить чай), а горячая посуда может быть использована как утюг. Конечно, нужно убедится, что дно посуды чистое. И будьте осторожны — посуда после варки будет очень горячая.

Матрас поможет избавиться от складок

Избавиться от складок на одежде можно с помощью матраса. Положите одежду на ровную поверхность, разгладьте складки и сверните ее как буррито. Поместите тканевый “буррито” под матрас и подождите 15–30 минут.

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