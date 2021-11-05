Альфа и омега теплоизоляции: как снизить расходы на отопление

“Все здания и их конструкции разные, так что до утепления нужно провести тщательный анализ, чтобы определить, какое решение будет наиболее эффективным. Тем не менее, существуют базовые принципы, которые имеет смысл учитывать в любом случае”, — отмечает Кристьян Вяэстер, технический консультант компании Kingspan Insulation OÜ, производящей изоляционные материалы.

“В первую очередь нужно исходить из того, где именно в здании самые большие потери тепла, и постараться их снизить, — добавляет Вяэстер. — Например, в частных домах это будет вентиляция (35% потерь тепла). За ней в приблизительно равном соотношении идут потери тепла через наружные стены (15%), горячую воду для хозяйственных нужд (15%), а также входные двери и окна (15%). Через крышу улетучивается примерно 13% тепла, а через пол — 7%”.

В то же время эти потери тепла очень сильно зависят характеристик здания. Эксперту Kingspan доводилось видеть такие дома, где потери тепла через окна составляли почти 50%. Если же одна сторона дома наветренная и недостаточно хорошо изолирована, то потери тепла через эту стену, само собой, будут выше.

Если повышение цен на электроэнергию и газ заставило вас задуматься об улучшении теплоизоляции дома, вот что нужно иметь в виду:

• Утепляйте снаружи, а не изнутри

“По возможности стоит выбирать утепление дома снаружи. При монтаже теплоизоляции внутри здания в зависимости от его конструкции может сместиться так называемая линия росы, то есть место, где может конденсироваться влага. В худшем случае могут появиться повреждения от влаги и плесень”, — объясняет Вяэстер. При утеплении стен важно также наличие заслона от ветра, потому что именно ветер забирает тепло.

• “Чем толще, тем лучше” не всегда работает