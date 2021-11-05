Альфа и омега теплоизоляции: как снизить расходы на отопление
“Все здания и их конструкции разные, так что до утепления нужно провести тщательный анализ, чтобы определить, какое решение будет наиболее эффективным. Тем не менее, существуют базовые принципы, которые имеет смысл учитывать в любом случае”, — отмечает Кристьян Вяэстер, технический консультант компании Kingspan Insulation OÜ, производящей изоляционные материалы.
“В первую очередь нужно исходить из того, где именно в здании самые большие потери тепла, и постараться их снизить, — добавляет Вяэстер. — Например, в частных домах это будет вентиляция (35% потерь тепла). За ней в приблизительно равном соотношении идут потери тепла через наружные стены (15%), горячую воду для хозяйственных нужд (15%), а также входные двери и окна (15%). Через крышу улетучивается примерно 13% тепла, а через пол — 7%”.
В то же время эти потери тепла очень сильно зависят характеристик здания. Эксперту Kingspan доводилось видеть такие дома, где потери тепла через окна составляли почти 50%. Если же одна сторона дома наветренная и недостаточно хорошо изолирована, то потери тепла через эту стену, само собой, будут выше.
Если повышение цен на электроэнергию и газ заставило вас задуматься об улучшении теплоизоляции дома, вот что нужно иметь в виду:
• Утепляйте снаружи, а не изнутри
“По возможности стоит выбирать утепление дома снаружи. При монтаже теплоизоляции внутри здания в зависимости от его конструкции может сместиться так называемая линия росы, то есть место, где может конденсироваться влага. В худшем случае могут появиться повреждения от влаги и плесень”, — объясняет Вяэстер. При утеплении стен важно также наличие заслона от ветра, потому что именно ветер забирает тепло.
• “Чем толще, тем лучше” не всегда работает
Кажется логичным, что теплоизоляция должна быть как можно толще. На самом деле это не всегда так. При слишком толстом изоляционном слое может возникнуть микроконвекция, то есть ситуация, в которой более теплый воздух на внутренней стороне изоляционного материала двигается вверх, но затем на внешней стороне охлаждается и снова двигается вниз. Для ее предотвращения требуется дополнительная пароизоляция, или же нужно сразу выбирать материалы с такой же или более высокой теплоизоляционной способностью при меньшей толщине.
• Теплоизоляция должна быть одинаковой
Теплоизоляция должна быть как можно более равномерной. Ее нельзя собирать из маленьких кусочков материала или нескольких тонких слоев. Из-за этого в теплоизоляционном слое могут возникнуть пустоты, через которые будет проходить воздух. Один толстый слой теплоизоляции в любом случае лучше, чем несколько тонких. Чем меньше разных материалов, тем проще конструкция и меньше вероятность ошибок при установке.
• Начинайте с крыши
Крыша и чердак стандартно являются местами, через которые теряется немало тепла, поскольку, как известно, теплый воздух поднимается. С чердака имеет смысл начинать еще и потому, что это чаще всего самое простое — не нужно разбирать стены и заниматься дополнительными строительными работами.
• Не забудьте про трубы
“Один простой и быстрый способ снизить расходы на отопление — это осмотреть и утеплить все трубы. Потери тепла во всем доме через трубы без теплоизоляции могут быть довольно высокими, а их утепление может сразу же дать плоды в форме сокращения расходов”, — говорит Вяэстер.
Независимо от того, собираетесь ли вы утеплять все здание сразу или по частям, ясно одно — от роста цен на отопление никто не застрахован. Качественная теплоизоляция позволит вам экономить и точно знать, что такой дорогой теплый воздух не улетучится из помещения в считанные часы.