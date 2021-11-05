Рынок недвижимости продолжает бить рекорды

По предварительным данным, в октябре было заключено 2263 сделки купли-продажи квартир, что меньше, чем в сентябре (2499), однако вместе с дополнительными сделками остается на уровне весеннего бума.

Медианная цена сделок в октябре стала рекордной, достигнув 1755 евро за м2 — по оценке аналитика, на это есть две причины: быстрый рост цен из-за инфляции и дисбаланаса спроса и предложения, а также предрождественский период, поскольку осень является одним из самых важных периодов завершения новых квартир.