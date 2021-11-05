8 мест в квартире, где можно устроить зону отдыха

Рассказываем, где еще можно организовать зону отдыха у себя дома и какие проекты дизайнеры советуют выбрать, если цель — создать комфорт без серьезных временных и финансовых затрат.

1. На балконе или лоджии



Если лоджия или балкон утеплены, их можно превратить в дополнительную комнату. По старой традиции многие продолжают использовать балкон в первую очередь как место для хранения, но лучше добавить еще одну функцию: организовать шкафы для хранения вещей, а остальное пространство превратить в зону релакса. Для этого потребуется не так много: одно-два кресла, небольшой кофейный столик, текстиль и соответствующий декор.

Будут кстати широкие подоконники со стороны окон, они возьмут на себя функцию стола, на котором удобно расположить чашки, чайник и свечи в стаканах. При панорамном остеклении на высоком этаже балкон и вовсе может стать самым востребованным местом для отдыха в квартире.

Лена Коршунова, дизайнер:

— Не все любят гирлянды из-за проводов (домашние животные или маленькие дети часто задевают их во время игры). Если у вас не предусмотрены электрические выводы для монтажа светильников, можно повесить светодиодные светильники на батарейках вместо гирлянды. Это создаст атмосферу уюта и волшебства.

2. На кухне



Небольшой угловой диван позволяет функционально совместить кухню с гостиной и не занимает много места. Идеально, если получится поставить такой диван подальше от мокрой зоны, чтобы мебель не портилась в процессе готовки. Этот вариант не для заядлых кулинаров: диван в маленькой кухне оставляет мало места для кухонных шкафов и техники.



3. У окна