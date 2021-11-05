8 мест в квартире, где можно устроить зону отдыха
Рассказываем, где еще можно организовать зону отдыха у себя дома и какие проекты дизайнеры советуют выбрать, если цель — создать комфорт без серьезных временных и финансовых затрат.
1. На балконе или лоджии
Если лоджия или балкон утеплены, их можно превратить в дополнительную комнату. По старой традиции многие продолжают использовать балкон в первую очередь как место для хранения, но лучше добавить еще одну функцию: организовать шкафы для хранения вещей, а остальное пространство превратить в зону релакса. Для этого потребуется не так много: одно-два кресла, небольшой кофейный столик, текстиль и соответствующий декор.
Будут кстати широкие подоконники со стороны окон, они возьмут на себя функцию стола, на котором удобно расположить чашки, чайник и свечи в стаканах. При панорамном остеклении на высоком этаже балкон и вовсе может стать самым востребованным местом для отдыха в квартире.
Лена Коршунова, дизайнер:
— Не все любят гирлянды из-за проводов (домашние животные или маленькие дети часто задевают их во время игры). Если у вас не предусмотрены электрические выводы для монтажа светильников, можно повесить светодиодные светильники на батарейках вместо гирлянды. Это создаст атмосферу уюта и волшебства.
2. На кухне
Небольшой угловой диван позволяет функционально совместить кухню с гостиной и не занимает много места. Идеально, если получится поставить такой диван подальше от мокрой зоны, чтобы мебель не портилась в процессе готовки. Этот вариант не для заядлых кулинаров: диван в маленькой кухне оставляет мало места для кухонных шкафов и техники.
3. У окна
Широкие подоконники можно использовать не только для комнатных растений. Дизайнеры рекомендуют организовать место у окна для работы, чтения, игр и отдыха. Главное, чтобы поверхность выдерживала большой вес. Лучше всего подойдут варианты со встроенными системами хранения под плоскостью: они дополнительно экономят пространство. Само сиденье можно декорировать текстилем — подушками и пледами, а рядом повесить книжные полки и поставить небольшой стеклянный стол.
Лена Коршунова, дизайнер:
— Помните про батареи. Как бы ни хотелось использовать каждый сантиметр пространства для игры и отдыха, радиаторы нельзя зашивать, закрывая к ним доступ. Попробуйте использовать перфорированные панели или конструкции из реек — так не будет нарушаться конвекция, а место для сидения получится полноценным.
4. В рабочем кабинете
Чтобы продуктивно работать, важно вовремя переключаться на отдых. Поэтому зона для расслабления будет очень кстати в кабинете, особенно если кто-то в семье работает на удаленке. Здесь будет достаточно пары метров, на которых разместятся стеллаж с книгами, уютное кресло или небольшой диван. Популярный вариант — подвесные кресла, где можно уютно устроиться и смотреть в окно.
Лена Коршунова, дизайнер:
— Один из частых запросов для кабинета — предусмотреть возможность заниматься спортом, в том числе делать небольшие разминки между рабочими встречами онлайн и рутинной работой за компьютером. Времена, когда кабинет ассоциировался с дубовым столом и сигарами, проходят. К тому же стало важно иметь возможность заниматься своим здоровьем не выходя из дома. Для этого достаточно иметь место, куда положить коврик и небольшой спортинвентарь, и возможность развернуть экран монитора или ноутбука, чтобы повторять за инструктором движения.
5. В ванной
Особую атмосферу уюта в ванной создаст правильный свет. Зонировать пространство можно с помощью светодиодов. Уют в ванной создают мелочи: наборы аксессуаров, красивые корзины, мягкие полотенца и коврики в тон. Хорошо работают на атмосферу настоящие или искусственные свечи, подойдет и обычная аквариумная лампа.
Лена Коршунова, дизайнер:
— Для любителей совмещать приятное с полезным дизайнеры придумали специальную подставку для книг и/или бокала вина, которая располагается на бортике ванной, легко моется и убирается за ненадобностью.
6. В пустом углу
Место для отдыха можно создать практически в любой части квартиры. Если есть свободный угол, не заставленный мебелью, для него можно подобрать пару кресел и маленький журнальный стол.
Важно помнить и об освещении для вечернего времяпрепровождения: подойдут, например, светильники на стенах. На пол можно положить мягкий ковер. Вместо кресел и дивана попробуйте выбрать тахту, которая не займет много места, но обеспечит полноценный отдых.
7. В отдельной комнате
Если жилплощадь позволяет, для отдыха можно выделить отдельное помещение. Как правило, эти функции выполняет гостиная. Дизайнеры советуют расположить в ней большой мягкий диван, телевизор, стеллажи с книгами и обеденную зону. Если кто-то в семье предпочитает активный отдых — спорт или танцы, — лучше оставить максимум свободного пространства на полу либо предусмотреть возможность отодвинуть мебель. Большой пушистый ковер и подушки обеспечат чил-зону для игр и релакса.
8. В детской
Комната ребенка объединяет в себе спальню, учебный кабинет и игровую. В этот список обязательно должна входить и зона для релакса. Дети любят нестандартные решения, которые редко применимы к интерьеру взрослых. Так, в последние годы очень популярны небольшие импровизированные шалаши и вигвамы из текстиля, внутри которых могут располагаться матрас, одеяло, подушки или ковер. Некоторые модели таких “домиков” подвешивают прямо к потолку, другие устанавливаются на пол. Главное, не забывать периодически снимать и стирать полотно, ведь оно собирает пыль так же, как и любой другой текстиль в квартире.
Лена Коршунова, дизайнер:
— Если площадь комнаты позволяет, пространство отдыха в детской можно разделить на зону активной игры и зону отдыха. С активной игры можно переключиться на просмотр мультфильмов, рисование или чтение. В таком случае пригодится небольшой стеллаж с любимыми книгами, удобное детское кресло и светильник. Зоны можно разделять текстилем разных оттенков, подбирая подходящие цвета.