Брать или не брать? Насколько выгодно сейчас ходатайствовать о жилищном кредите и какими будут проценты в ближайшем будущем

“Процентные ставки по жилищным кредитам — самые выгодные из всех, — подчеркивает Пяргма. — Если человеку требуется жильё, то покупка — разумное решение. Уровень цен на рынке недвижимости может со временем колебаться, но если был сделан приличный первоначальный взнос и неожиданно возникла необходимость продать недвижимость, то было бы хорошо, если бы продажа позволила, как минимум, вернуть кредит”.

Однако, подчеркивает она, если есть возможность выплачивать кредит из фиксированного ежемесячного дохода, например — из заработной платы, то, конечно, стоит поговорить с кредитным менеджером и обдумать решение.

“Если говорить о кредите на покупку новой квартиры, то при наличии самофинансирования и достаточной платёжеспособности ходатайствовать о кредите на покупку жилья — разумный шаг, — отмечает она. — Вопрос в том, хочет ли человек нести ежемесячные дополнительные обязательства, которые неизбежно добавятся к его бюджету. Второй вариант, когда кредит выплачивают за счет дохода от сдачи квартиры в аренду, — довольно рискованный, поскольку на рынке аренды и с арендуемым имуществом возможны различные сюрпризы. Необходимо быть готовым к падению цен на аренду, долгому отсутствию нового арендатора или, напри-мер, к тому, что арендатор оставит недвижимость в таком виде, что без серьёзного ремонта невозможно будет найти нового жильца, что, в свою очередь, потребует инвестиций”.

Например, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма считает, что хороши все варианты. Но, как и в любых ситуациях, где требуется принятие решений по активам или финансам, здесь необходимо тщательно учитывать риски.

“Я хотела бы купить квартиру побольше, потому что слышала, что цены на недвижимость в ближайшее время будут только расти, — рассказывает она. — У меня есть накопления, и на первый взнос мне хватает. Но возникает вопрос, как лучше финансировать остальные 70% от стоимости недвижимости? Вариант первый: продать эту 1-комнатную квартиру, и тогда я смогу купить недвижимость побольше вообще без каких-либо кредитов. Вариант второй: взять кредит, купить квартиру побольше, а 1-комнатную сдавать. Что с экономической точки зрения лучше?”

Женщина средних лет по имени Виктория, у которой есть 1-комнатная квартира и немного накоплений, сейчас в раздумьях:

“Для банка очень важна цель, на реализацию которой берут кредит, — подчеркивает Коплимяэ. — Конечно, можно взять заем и купить квартиру для сдачи в аренду, но надо учитывать, что в таком случае ставка по кредиту будет выше обычной, да и самофинансирование потребуется в большем размере — обычно начиная от 40%. Ведь для банка недвижимость для сдачи в аренду у частных лиц влечет за собой больший риск. Поэтому, согласно условиям договора о кредите, мы требуем: если вы купили недвижимость в кредит или недвижимость выступает в качестве залога по кредиту, о том, что вы ее сдаете в аренду, нужно всегда уведомлять банк”.

Смотрят в банке также на количество иждивенцев у каждого ходатайствующего. Не обходят вниманием и желаемый объект недвижимости и его состояние, а также кредитную историю и потребительские привычки клиента.

“SEB при выдаче займов исходит из принципов добросовестного кредитования, и мы всегда внимательно анализируем доходы и обязательства человека, который ходатайствует о кредите, а также его семьи, — подчеркивает она. — Важно, чтобы у клиента был стабильный доход, наличие которого ему легко доказать, и не было бы слишком больших обязательств. Обычно считается приемлемым, если все платежи по кредитам не превышают 30–40% от дохода. Ведь нужно, чтобы после уплаты взносов по кредиту у клиента бы оставалось достаточно денег, чтобы заплатить по счетам за коммунальные расходы, купить еду, одежду, необходимо учитывать также траты на транспорт”.

Эвелин Коплимяэ, руководитель по продажам отдела частных клиентов банка SEB , при этом отмечает: при покупке недвижимости в кредит недостаточно только самофинансирования в нужном размере (если вы покупаете недвижимость для себя, это ваш единственный дом — то минимум 15%) или дополнительного залога. Нужно также убедить банк, что вы — платежеспособный клиент, в том числе — в долгосрочной перспективе.

При этом многие покупают недвижимость в кредит, чтобы ее сдавать в аренду. Свое жилье уже есть, и заем берут, чтобы выйти на рынок аренды, и чтобы через 15–20 лет была уже вторая, свободная от кредитов квартира.

Она отмечает: в условиях нынешних низких ставок по кредиту покупка недвижимости, в том числе — и для сдачи в аренду, выглядит выгодной, потому что обычно арендная плата с лих-вой покрывает и взносы по кредиту, и другие расходы, связанные с квартирой, и приносит владельцу еще и дополнительный доход.

“Также в перспективе ценность недвижимости и цены на нее будут расти, — добавляет Коплимяэ. — В то же время нужно понимать, что у таких ситуаций, когда берут кредит, чтобы купить недвижимость и сдать ее в аренду, есть свои риски. Например, цены на аренду могут резко упасть, или вам может попасться недобросовестный квартиросъемщик, или квартиру вдруг надо будет срочно ремонтировать и приводить в порядок. Поэтому еще до покупки не-движимости и кредита мы советуем все тщательно продумать. Не стоит забывать, и что ставки по кредиту могут вдруг резко вырасти, и в какой-то момент платежи по кредиту могут ока-заться такими же или даже больше, чем доход от сдачи недвижимости в аренду. Нужно зара-нее прикинуть, сможете ли вы в такой ситуации сами нести неизбежные расходы, связанные с квартирой для сдачи в аренду, и из каких денег вы будете их покрывать?”

Две — лучше, чем одна



Представитель банка Luminor Танель Ребане говорит: в подобных ситуациях нужно продумать все на несколько лет вперед.

“Во-первых, нужно рассчитать, каким будет платеж по кредиту. Во-вторых, какой будет плата за аренду, — перечисляет он. — Потом можно прикинуть, будет ли арендная плата покрывать платеж по кредиту или самому придется тоже вкладываться. Также нужно продумать, какие изменения могут быть на рынке аренды в долгосрочной перспективе”.

Ребане добавляет: в принципе, если доход от аренды будет полностью покрывать платеж по кредиту, то Виктория и другие, кто действует так же, выйдут, по сути, в ноль.