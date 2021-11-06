В магазинах IKEA по всему миру появилась игрушка, созданная девочкой из Прибалтики

“Я была так рада, что из моего рисунка получилась игрушка. Она вышла точно такая же, как я нарисовала. Даже небольшие ошибки рисунка сейчас часть игрушки, что делает кошку ещё более интересной”, — поделилась Лиепа своими первыми впечатлениями после того, когда увидела, как международное предприятие производит её игрушку.

Для производства коллекции SAGOSKATT детям по всему миру было предложено представить свои рисунки игрушек мечты. Победителей выбирало жюри из Швеции, и по их рисункам были созданы игрушки из лимитированной коллекции. Первый раз среди победителей ребёнок из стран Балтии.

В этом году авторами коллекции стали пять детей. Остальные четыре победителя, помимо Лиепы, дети из США, Канады, Польши и России. Литовская победительница входит в число самых младших победителей нынешнего конкурса.

В специальную коллекцию IKEA входят также такие игрушки, как дружелюбные бутеброды, собака-русалка, жареное яйцо и птичка.