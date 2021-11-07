Пришло ли время покупать недвижимость? Отвечают специалисты

“Золотое правило заключается в том, что для покупки дома подходит любое время, если ваше финансовое положение позволяет это, — говорит Анне Пяргма из Swedbank. — Более внимательно следить за рынком нужно при покупке недвижимости в инвестиционных целях. В любом случае, к взятию кредита нужно подходить так же тщательно, как и к приобретению жилья. Беря кредит на приобретение второй недвижимости или с целью инвестирования, увеличьте самофинансирование, чтобы лучше защитить себя от возможных колебаний рынка”.

“При взятии кредита нужно всегда тщательно продумать, что он влечет за собой, — говорит Танель Ребане из Luminor. — Это — долгосрочное обязательство, а ценность денег меняется. Например, если сейчас платеж по кредиту — 400 евро в месяц, и это может показаться довольно большой суммой, то через 10 лет с большой вероятностью из-за того, что жизнь в общем подорожает, этот платеж будет казаться уже довольно низким”.

Вдобавок, цена кредита в банке отображается в процентах (интрессе), и так как Euribor сей-час отрицательный, то брать кредит выгодно.

“Время показало, что для покупки недвижимости не бывает самого лучшего времени, — констатирует он. — У людей — персональные потребности в жилье, и они время от времени могут меняться. Например, увеличивается семья, нужна уже большая квартира или даже дом. И в такой ситуации неправильно ждать, так сказать, лучшего будущего, а разумнее принять финансово взвешенное решение и учитывать обстоятельства данного конкретного момента”.

Ребане добавляет, что пока что нет предпосылок к тому, что проценты по кредитам скоро вы-растут.