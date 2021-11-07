Пришло ли время покупать недвижимость? Отвечают специалисты
“Золотое правило заключается в том, что для покупки дома подходит любое время, если ваше финансовое положение позволяет это, — говорит Анне Пяргма из Swedbank. — Более внимательно следить за рынком нужно при покупке недвижимости в инвестиционных целях. В любом случае, к взятию кредита нужно подходить так же тщательно, как и к приобретению жилья. Беря кредит на приобретение второй недвижимости или с целью инвестирования, увеличьте самофинансирование, чтобы лучше защитить себя от возможных колебаний рынка”.
“При взятии кредита нужно всегда тщательно продумать, что он влечет за собой, — говорит Танель Ребане из Luminor. — Это — долгосрочное обязательство, а ценность денег меняется. Например, если сейчас платеж по кредиту — 400 евро в месяц, и это может показаться довольно большой суммой, то через 10 лет с большой вероятностью из-за того, что жизнь в общем подорожает, этот платеж будет казаться уже довольно низким”.
Вдобавок, цена кредита в банке отображается в процентах (интрессе), и так как Euribor сей-час отрицательный, то брать кредит выгодно.
“Время показало, что для покупки недвижимости не бывает самого лучшего времени, — констатирует он. — У людей — персональные потребности в жилье, и они время от времени могут меняться. Например, увеличивается семья, нужна уже большая квартира или даже дом. И в такой ситуации неправильно ждать, так сказать, лучшего будущего, а разумнее принять финансово взвешенное решение и учитывать обстоятельства данного конкретного момента”.
Ребане добавляет, что пока что нет предпосылок к тому, что проценты по кредитам скоро вы-растут.
“Когда же лучше всего покупать недвижимость? На этот вопрос довольно сложно или практически невозможно ответить, потому что все зависит от того, кто, с какой целью и какую недвижимость хочет себе приобрести, — говорит Карин Осипова из банка Coop. — Какими в будущем станут интрессы и требуемое самофинансирование, пока что сложно оценить. Но могу сказать, что на протяжении нескольких лет они были стабильно низкими, и макроаналитики сейчас большого роста в ближайшем будущем не предсказывают”.
Однако, подчеркивает она, тут нужно учитывать и нынешний высокий уровень инфляции. И, действительно, можно сказать, что, если есть возможность и необходимость, имеет смысл взять кредит. Ведь требования по размеру самофинансирования у банков также на протяжении нескольких последних лет были довольно стабильными, минимум 15% от рыночной цены.
“Но если смотреть на абсолютные суммы, то размер первого взноса, конечно, увеличился, — констатирует она. — Потому что цены на недвижимость выросли. В общем же те, кто сейчас покупает жилье, обычно особо не следят за трендами на рынке, а исходят, в первую очередь, из своих личных потребностей в недвижимости и финансового положения. Те же, кто ищет недвижимость с целью инвестирования, больше уделяют внимание трендам на рынке и при принятии решений исходят во многом из производительности того или иного объекта”.