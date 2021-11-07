"Горящая труба похожа на живой вулкан": трубочист рассказал о возможных опасностях

Человек и сам не знает, что труба разрушается



Трубочист Владислав Дырлов отмечает, что время от времени встречаются трубы в весьма плачевном состоянии. Если смотреть в трубу снизу вверх, невозможно увидеть, насколько плохо ее состояние на самом деле. “А сверху видно, что в некоторых старых трубах кирпичи со временем настолько рассыпались, что от их оригинального размера осталась всего половина ширины”, — рассказал Дырлов.

К сожалению, нередки ситуации, когда труба просто-напросто разрушается. Если верхнюю часть трубы устанавливали в жаркую погоду, смесь высыхает неправильно, из-за чего эта часть трубы, если смотреть снизу, выглядит как новая, но на самом деле большую ее часть можно разобрать руками.

От пожара отделяет лишь мгновение



“Несколько раз бывало так, что я прихожу на объект и, забравшись на трубу, вижу следующую картину: на стенах — толстый слой смолы, который в любой момент может загореться, — рассказал Дырлов. — В редких случаях труба горит так, что снаружи пламя никто не видит, но в большинстве случаев горящая труба похожа на живой вулкан”.

Смола может появиться, если человек использует неправильное топливо: слишком сырые дрова или же неверно выбранный материал (пластик, одежда, опилочная плита). Если топить сырыми дровами, очень легко испортить отопительную систему: из-за сырых дров и образуется смола.

По словам Дырлова, другая причина — неверная техника растопки, то есть люди делают так, чтобы дрова тлели. “Многие считают, что таким образом они экономят дрова, но на самом деле — наоборот”, — отметил Дырлов. При тлении дрова сгорают неполностью, поэтому не отдают всю энергию.

Несгоревшие частички (сажа) скапливаются в отопительном приборе и дымоходе, и из них образуется смола. “Для того чтобы смола не появлялась, отопительная система должна работать в полной мере, в топках следует использовать только подходящее топливо, чтобы горение было максимально чистым”, — подчеркнул Дырлов.