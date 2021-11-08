СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Сколько сейчас стоят дома в самых крупных городах Эстонии?

Таллинн

В столице продается более 200 домов. Около 10% из них по стоимости превышают миллион евро, а самые лакомыми районами по-прежнему остаются Старый город, Пирита и Кадриорг. Самый дорогой выставленный на продажу дом как раз находится в Пирита. Двухэтажный дом имеет площадь свыше 500 квадратных метров и свой личный спа-комплекс с двумя саунами и бассейном. Дом стоит 2 250 000 евро и узнать о нем больше можно ЗДЕСЬ.

Самый дешевый столичный домик находится в Нымме. Всего за 59 000 евро можно приобрести домик в 53 квадратных метрах вместе с небольшим садиком. Однако стоит учитывать, что придется вложиться отделку дома, чтобы завершить строительство. При покупке новый владелец получает готовый строительный проект и необходимую документацию, указано ЗДЕСЬI.

Пярну

В Пярну выставлены на продажу около 60 домов. Самый дорогой из них находится в центре Пярну прямо на краю парка Койдула. Построенный в 2003 году двухэтажный дом имеет пять комнат и площадь в 384,7 м2. Дом с адом и двухместным гаражом стоит 769 400 евро. Больше информации — ЗДЕСЬ.

Самый дешевый пярнуский дом обойдется вам всего в 45 000 евро. По сути это дача, которая хотя и находится на отдельном участке, но нуждается в утеплении и реновации. Размер участка составляет 598 м², а детальная планировка позволяет построить на месте дачи дом большего размера, указано ЗДЕСЬ.

Тарту

В Тарту можно найти около сотни домов на продажу. Самый дорогой и роскошный из них находится в центре города на улице Валликраави, у него два этажа и пять комнат. За дом с частным садом и видом на парк Ванемуйзе запрашивают 995 000 евро. Больше информации — ЗДЕСЬ.

Самый дешевый дом в Тарту нуждается в капитальном ремонте. Шестикомнатное жилище находится в районе Раади-Круузамяэ и имеет площадь в 233,9 м². Его цена составляет 110 000 евро, указано ЗДЕСЬ.

Нарва