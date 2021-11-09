В Пирита спор между арендатором и владельцем квартиры закончился кровавой разборкой

Около трех лет назад 35-летний мужчина снял двухкомнатную квартиру в Пирита, которая находилась в собственности пожилой женщины, ее сына и невестки. Арендатор не платил за аренду, уменьшал ее разными способами и пытался остаться в этой квартире как арендатор-клещ.

Сын хозяйки Дмитрий Терников, который хотел сам жить в квартире, решил лично встретиться с арендатором, но когда тот открыл дверь, то у него в руке был пистолет и целился мужчине в голову.

Терников заметил упакованную в пластиковые пакеты свою мебель, сложенную в коридоре. Он потребовал объяснений, чем разозлил арендатора. Завязалась драка, в ходе которой квартиросъемщик упал на плиточный пол в коридоре. Разозлившись, Терников вытащил мужчину на лестничную клетку со словами “уходи из моей квартиры”.

После чего Дмитрий поднялся и отошел назад и в тот момент съемщик выстрелил в Терникова, а тот сполз по стенке на пол.

Полиция возбудила уголовное дело, где потерпевшим признали Терникова, но уже через три месяца прокуратура его закрыла из-за отсутствия состава преступления. В то же время прокуратура приняла встречный иск, поданный арендатором, где он обвинил Терникова в избиении. Нанесенный ему ущерб он оценил в 100 000 евро.

Суд полностью оправдал Терникова. Он никого не избивал, но окончательный вердикт гласит — виновных вообще нет. Выходит, что каждый остался при своей правде, но тогда получается, что дверь квартиры можно открыть и с револьвером в руке, целясь в голову безоружного человека.