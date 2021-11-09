ФОТО | Что произошло? Судебный исполнитель выставил на продажу помещения известного спортивного клуба

Выставленный на продажу участок принадлежит OÜ RMT-3 keskus и состоит из четырех катастровых единиц. Туда входят спортивное здание, футбольный стадион с искусственным покрытием и парковки.

Начальная цена аукциона — 9 млн евро, а ставки начнутся 25 ноября в 16:00.

Хотя RMT-3 keskus не предоставил экономический годовой отчет, но спортивный клуб Arigato отмечает в своем отчете, что в связи с коронавирусными ограничениями деятельность спортклуба была ограничена в течение пяти месяцев, поэтому не удалось достичь установленные на прошлый год цели.

Судебный исполнитель Рист Сепп подтвердил, что в здании все еще ведется предпринимательская деятельность и оно не стоит пустым.

С объявлением о продаже можно ознакомиться здесь.











