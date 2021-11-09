Уму непостижимо! Каждый десятый эстоноземелец стыдится своего дома

Причины испытывать стыд за свой дом могут быть разнообразными: пожелтевший потолок в коридоре, отошедшие обои, старая мебель или потертый пол. Домовладельцу также может быть неловко за внешний вид самого здания или двора или неприятный запах в коридоре. Особенно тяжело с этим бороться арендаторам жилья, поскольку им нельзя делать ремонт или не имеет смысла вкладывать в него деньги.

“Любая мелочь, будь то немытая посуда в раковине или куча несортированного белья, может помешать приглашать гостей. За стыдом за свой дом скрывается страх того, что другие люди нас не примут и не полюбят, если мы не будем в достаточной мере поддерживать приличный вид. Крайне досадно, если этот страх начинает сказываться на качестве жизни”, — говорит эксперт по жилищному строительству YIT Кади Альяс. “Хотя в результате исследования выяснилось, что 10% эстонцев стыдятся своего дома, среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет показатели другие. 17% респондентов из этой возрастной группы ответили, что им скорее или очень свойственно испытывать стыд за свой дом перед гостями”, — добавляет она.

Разница также прослеживается в ответах мужчин и женщин — только 8% мужчин стыдятся своего дома, в то время как среди женщин данный показатель равен 14%.

В качестве причины недовольства нынешним домом респонденты указывали тесноту, расположение в неблагоприятном районе или необходимость основательного ремонта. В то же время 10% ответивших недовольны своим нынешним домом потому, что он им наскучил.

Альяс полагает, что одной из возможных причин этого может быть переход на работу на дому, из-за чего приходится по-новому совмещать работу и домашнюю жизнь. По ее словам, некоторым людям не нравится, что другие могут увидеть что-то, относящееся к их личной жизни: в кадр могут попасть члены семьи или домашние животные, семейные фотографии, интерьер и то, насколько чисто в доме.