Осторожно! Маклеры назвали худшие типы соседей

Первый вариант — курящие соседи. Дым через вентиляционные каналы, через открытые окна попадает в квартиру, и новоселу приходится постоянно дышать плохим воздухом. Постепенно в квартире накапливается неприятный запах, который сложно вывести. Неосторожное обращение с сигаретами может привести к пожару.

Второй нежелательный тип — соседи, имеющие двух и более животных. Из их квартиры тоже может исходить неприятный запах, кроме того, собаки, например, часто лают по ночам.

Третий вариант — соседство с активными молодыми людьми. “Никогда не понятно, какие увлечения будут вам мешать — громкая музыка определенных жанров, постоянные компании”, — указывают специалисты, отмечая, впрочем, что часто проблем с такими соседями меньше, чем с людьми, которые поначалу казались вполне приличными.

К проблемным типам соседей риелторы отнесли также скандальных людей, музыкантов и арендаторов. “Иногда сложно бывает жить по соседству с квартирой, которая сдается. Могут быть все перечисленные риски выше, причем они каждый раз обновляются при смене жильца”, — пояснили эксперты.