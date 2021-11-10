Давайте разберемся: что нужно учитывать при покупке квартиры в новостройке?

Два контракта вместо одного

В то время как человек, покупающий квартиру в существующем здании, может въехать в неё, когда пожелает, в новостройке квартира продаётся, так сказать, на бумаге. Поэтому необходимо принять во внимание различия, которые влечёт за собой этот процесс.

По словам Танеля Ребане, одно из различий заключается в том, когда именно кредит выдаётся клиенту. “Если в случае с существующей квартирой погашение кредита начинается сразу после подписания договора в нотариальной конторе, то в случае с новостройкой нотариальную контору нужно посетить дважды: сначала подписывается обязательственно-правовой договор, на основании которого квартира бронируется, а когда квартира будет готова, в нотариальной конторе подписывается вещно-правовой договор”, — говорит Ребане. Погашение кредита обычно начинается после того, как будет подписан вещно-правовой договор.

При покупке недвижимости в новостройке также встаёт вопрос о самофинансировании: на каком этапе необходим взнос покупателя? По словам Ребане, самофинансирование, т. е. начальный взнос по кредиту, необходим для заключения обязательственно-правового договора — эта сумма передается девелоперу после подписания договора.

Если условия меняются

Как уже упоминалось, за заключением обязательственно-правового договора не следует выдача кредита, тем более что зачастую на завершение нового проекта может уйти более года. “Иногда между подписанием обязательственно-правового договора и датой заселения может пройти 18 месяцев и более”, — говорит Ребане.

Итак, пройти может довольно много времени, в течение которого может произойти немало событий. Что произойдёт, например, если человек решит сменить работу между двумя договорами? Ребане говорит, что важно отметить, что условия должны быть одинаковыми при подписании договора и при выдаче кредита.