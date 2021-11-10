Недвижимость
10.11.2021, 18:10

Давайте разберемся: что нужно учитывать при покупке квартиры в новостройке?

 
Kopli liinid 23.09.2021
Kopli liinid 23.09.2021
Foto: Andres Putting
Квартиры в новостройках почти всегда быстро продаются на рынке недвижимости. Однако процесс покупки недвижимости может несколько отличаться от обычного. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане объясняет, на что следует обратить внимание при покупке квартиры в новостройке.

Два контракта вместо одного

В то время как человек, покупающий квартиру в существующем здании, может въехать в неё, когда пожелает, в новостройке квартира продаётся, так сказать, на бумаге. Поэтому необходимо принять во внимание различия, которые влечёт за собой этот процесс.

По словам Танеля Ребане, одно из различий заключается в том, когда именно кредит выдаётся клиенту. “Если в случае с существующей квартирой погашение кредита начинается сразу после подписания договора в нотариальной конторе, то в случае с новостройкой нотариальную контору нужно посетить дважды: сначала подписывается обязательственно-правовой договор, на основании которого квартира бронируется, а когда квартира будет готова, в нотариальной конторе подписывается вещно-правовой договор”, — говорит Ребане. Погашение кредита обычно начинается после того, как будет подписан вещно-правовой договор.

При покупке недвижимости в новостройке также встаёт вопрос о самофинансировании: на каком этапе необходим взнос покупателя? По словам Ребане, самофинансирование, т. е. начальный взнос по кредиту, необходим для заключения обязательственно-правового договора — эта сумма передается девелоперу после подписания договора.

Если условия меняются

Как уже упоминалось, за заключением обязательственно-правового договора не следует выдача кредита, тем более что зачастую на завершение нового проекта может уйти более года. “Иногда между подписанием обязательственно-правового договора и датой заселения может пройти 18 месяцев и более”, — говорит Ребане.

Итак, пройти может довольно много времени, в течение которого может произойти немало событий. Что произойдёт, например, если человек решит сменить работу между двумя договорами? Ребане говорит, что важно отметить, что условия должны быть одинаковыми при подписании договора и при выдаче кредита.

“Банк выдаёт кредит человеку, который имеет устойчивый и стабильный доход. Это означает, что если человек меняет работу, его доход должен оставаться таким же, каким он был на момент оценки его кредитоспособности”, — подчеркнул руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. “Если Вы планируете сменить работу, Вам обязательно нужно сообщить об этом в банк”.

Потенциальный риск

По словам Танеля Ребане, на рынке недвижимости также имели место случаи аннулирования обязательственно-правового договора, когда застройщик вдруг решает изменить цену на квартиру. “Поскольку покупатель может не согласиться на это, застройщик может расторгнуть договор, затем вернуть сумму бронирования, выплатить неустойку по договору и затем продать квартиру новому покупателю, который готов заплатить за квартиру текущую рыночную цену”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг компании Luminor. “Однако это единичные случаи, и скорее исключение, чем правило”, — добавил он.

Оставить комментарий Читать комментарии