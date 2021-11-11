Низкая продуктивность в домашней конторе? Вот 6 мест для удаленной работы

Набирающие все большую популярность коворкинг-помещения — то есть места для совместной работы — являются идеальным решением для тех, кто работает удаленно, но предпочитает проводить свою повседневную рабочую жизнь с людьми, которые работают аналогичным образом, а не из дома.

Кстати, книжные магазины также все больше расширяют свои пространство читальных зон и кафе, предлагая как атмосферу кафе, так и удобство книжного магазина. Как и кафе, книжный магазин — это место, где можно расслабиться и хорошо устроиться, но следует отметить, что с точки зрения атмосферы магазин все же более шумный, чем, например, библиотека. Так что узнайте, предлагает ли ближайший к вам книжный магазин зону для чтения или работы, доступ в Интернет и подключение к электросети, и наслаждайтесь продуктивной рабочей атмосферой!

Преимуществами библиотеки также являются наличие интернет-соединения и полезных материалов на расстоянии вытянутой руки, если есть необходимость в использовании и цитировании каких-либо источников. Кроме того, большинство библиотек также предлагают услуги распечатки. Так что оформляйте читательский билет и отправляйтесь в библиотеку, чтобы сесть там за стол и сосредоточиться на своих задачах.

В то же время необходимо учитывать, что посетителям библиотеки рекомендуется вести себя тихо, поэтому, если работа требует телефонных звонков и участия в собраниях, то громкий разговор не очень подходит для тишины читального зала. Тем не менее, многие библиотеки предлагают возможность забронировать и использовать рабочее пространство — узнайте, есть ли такая возможность в вашем районе!

Если во время работы или учебы дома возникает множество отвлекающих факторов, то библиотека может быть для вас весьма подходящим местом! Находясь в окружении книг, компьютеров и учащихся людей, практически невозможно оставаться непродуктивным.

Согласно данным Департамента статистики, в прошлом году возможностью работать удаленно в Эстонии воспользовались 163 700 человек. Однако, если сосредоточиться на работе в домашней атмосфере оказывается сложно и нет возможности сбежать на работу в какой-то тихий загородный домик, то куда отправиться для смены рабочей обстановки и большей эффективности?

Коворкинги или офисные отели, которые все чаще открываются в Эстонии, теперь не только предлагают специальные рабочие места, но также оснащены оргтехникой, принтерами и переговорными комнатами. В некоторых местах предлагаются полезные закуски или приватные телефонные будки для звонков, не говоря уже о хорошо укомплектованном кофейном уголке.

Использование коворкинга в общем случае означает ежедневную, еженедельную или ежемесячную оплату, но за это работник получает ту среду, которая делает человека более продуктивным. Благодаря своей профессиональной среде такие помещения получили признание от многих предпринимателей и фрилансеров.

Кафе

Чередуя работу в офисе или на дому, всегда можно пойти поработать в уютное кафе — эта атмосфера считается особенно хорошей средой для человека, который занимается творческой работой.

Независимо от того, являетесь ли вы молодым студентом или штатным сотрудником, работа в кафе дает различные преимущества — такие как качественная еда, неиссякаемые запасы кофе, доступ в Интернет и электророзетки. Однако наличие двух последних все же необходимо уточнить перед тем, как отправиться поработать, потому что не везде это доступно. Если у вас нет возможности заряжать свое устройство, то полезно работать с ноутбуком, который благодаря одной быстрой утренней зарядке может отработать целый день — как, например, Huawei Matebook 14.

Если вы думаете, что запах кофе и фон негромких разговоров помогут вам расслабиться и лучше сосредоточиться на работе, то найдите уютное кафе и попробуйте такое рабочее место!

Арендное жилище или отели



В начале пандемии коронавируса многие заведения по размещению расширились в сторону нового направления бизнеса — они стали предлагать возможность аренды помещений для работников, кто трудится на удаленке или из домашнего офиса, а также эти предложения предусмотрены для тех, кто хочет изменить свою рабочую среду.