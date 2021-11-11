11.11.2021, 08:30
Забронированные в новостройках квартиры перепродаются по более высоким ценам
Foto: Ilmar Saabas
Во время предыдущего бума на рынке недвижимости забронированные в новостройках квартиры перепродавались по более высокой цене вскоре после заключения предварительного договора и внесения залога, но нынче все иначе: забронированное жилье перепродается незадолго до завершения строительства объекта — до того, как будет уплачена большая часть стоимости квартиры, пишет dv.ee.
По словам главы отдела жилой недвижимости компании Colliers International Майи Даляев на то есть две причины: во-первых, у покупателя может возникнуть резонный повод с течением времени отказаться от сделки; Во-вторых, так могут поступать спекулянты, однако их на рынке все-таки немного.
Кроме того, в нынешних условиях на рост продажной цены влияет не только рыночный спрос, но и рост себестоимости жилья. Пока у покупателя есть желание и возможность купить товар по предложенной стоимости, цены будут неуклонно расти вместе с инфляцией, уверена Майя Даляев.