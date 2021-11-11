Забронированные в новостройках квартиры перепродаются по более высоким ценам

По словам главы отдела жилой недвижимости компании Colliers International Майи Даляев на то есть две причины: во-первых, у покупателя может возникнуть резонный повод с течением времени отказаться от сделки; Во-вторых, так могут поступать спекулянты, однако их на рынке все-таки немного.