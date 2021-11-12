ФОТО | Сразу и не скажешь, что это Ласнамяэ! В Таллинне появится новый жилой и деловой квартал

Квартал Смуули будет располагаться на участке в 11,4 гектаров на границе Кадриорга и Ласнамяэ, примерно в 300 метрах от Певческого поля и на расстоянии 10-минутной автобусной поездки от центра Таллинна.

По словам Kapitel, на участке хотят создать дружелюбное к человеку и разностороннее городское пространство, где люди смогут одновременно жить и работать, а также пользоваться необходимыми каждодневными услугами.

Кроме квартирных домов планируется построить также офисные здания, обслуживающие и торговые площади. В центре квартала должен располагаться парк размером в 25 000 м², где будут возможности для проведения свободного времени, культурных мероприятий и спорта.

На данный момент проект находится на стадии детального планирования, поэтому на строительство еще уйдет достаточно времени.

Как пишет группа New Tallinn в Facebook, сейчас на участке находится пустырь, где раньше тот же самый застройщик планировал построить торговый центр Panorama City. БЫло даже получено разрешение на строительство, но Kapitel отказался от идеи — возможно, к лучшему, учитывая состояние новейшего столичного торгового центра T1.