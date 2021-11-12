Эстонский производитель домиков и саун Iglucraft удвоил производство и строит новое производственное здание

В последние годы Iglucraft сделала большой шаг вперед в экспорте и товарообороте. Спрос значительно вырос, и к концу апреля 2021 года продукция Iglucraft была распродана до конца года. Время ожидания было долгим, и это привело к тому, что дома еще можно было получить, но очереди на сауны становились все длиннее и длиннее.

“Если в прошлом мы всегда пытались запасти достаточное количество товаров на складе до начала сезона продаж, то этой весной мы столкнулись с ситуацией, когда у нас больше не было образцов, который мы могли бы показать покупателю. Поскольку сауны часто становятся эмоциональной покупкой, покупатель просто разворачивается, когда при заказе в феврале слышит, что к Янову Дню сауна ему не достанется. Мы должны были что-то делать”, — объяснил Прийт Каллас, генеральный директор Iglucraft.

В результате компания решила построить новый производственный корпус. Однако, поскольку на строительство потребуется некоторое время, ситуация была временно разрешена путем расширения существующего производственного здания, которое теперь достигло необходимой производственной мощности.

По словам Калласа, в виду логики их производства невозможно увеличить объем производства, например, на 30%, его нужно увеличить вдвое. Несмотря на то, что продукт изготавливаются вручную и каждая дранка размещается вручную и по одной пластине, производство по-прежнему происходит на конвейере, поэтому лучшим решением для поддержания эффективности и уровня цен было размещение новой линии рядом с уже существующей.

“Расширение вывело производственные мощности на новый уровень — производство и команда удвоились, новая команда уже проходит обучение, и когда новое производственное здание будет завершено, все, что останется, — это переехать на новое место. В настоящее время завершается разработка детальной планировки производственного корпуса и ведутся поиски застройщика.