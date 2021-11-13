Кровать на заказ делает спальню индивидуальной
Растущая популярность мебели, изготавливаемой на заказ, учитывая ее безграничные возможности, вполне понятна. Дома большое значение имеет все, что разработано в соответствии с особыми пожеланиями и личным вкусом, но чем больше необходим и чаще используется предмет мебели, тем выше вероятность того, что обращаются прежде всего именно к индивидуальным решениям. Когда в поисках кровати, достойной стать центром спальни, отправляешься в магазин, глаза разбегаются, но, с другой стороны, остается чувство компромисса, и это приводит к дальнейшему поиску «правильного и лучшего». Потому что получается, что это самый традиционный и простой путь. Но при выборе самого важного предмета мебели не стоит стыдиться своей требовательности, скорее наоборот!
Как и любая другая мебель, стильные, шикарные и функциональные кровати изготавливаются в Эстонии и на заказ. NordicSofa OÜ, действующее под названием beds.ee, предлагает больше вариантов кроватей, изготавливаемых в соответствии с персональным видением, чем обычный человек может увидеть на первый взгляд. Поэтому любой заинтересованный может прийти к бескомпромиссному и соответствующему всем ожиданиям решению – иногда просто требуется больше дополнительных советов и рекомендаций экспертов. И выиграть в прочности и качестве – от каркаса и до обивки – точно будет не единственным ожиданием: это изначально заложено в любом решении.
Прочные каркасы и «парящие» кровати
Монолитные каркасы кроватей из фанеры и закрепленные решетки придают кровати желаемую прочность и долговечность. Поскольку незакрепленных и движущихся частей нет, то и не нужно опасаться, что во время сна кровать будет издавать звуки или в каком-нибудь месте сломается. В силу структуры монолитного каркаса это, вероятно, один из самых прочных каркасов кроватей в Скандинавии – независимо от размера конкретно разработанной кровати или других элементов дизайна. Прочные каркасы позволяют среди прочего создавать эффект «парящей» кровати: ее ножки можно увидеть лишь наклонившись.
Многоцветный выбор тканей
Выбор обивочных тканей в NordicSofa невероятно велик и широк. В ассортименте есть более 400 различных тканей, каждая из которых минимум в паре десятков цветов. Поскольку постоянно увеличивающаяся цветовая гамма и выбор материалов может сбивать с толку, клиенту сначала предлагается выбрать основные цвета и затем постепенно движутся к предпочтительному оттенку. При выборе материалов для кроватей подходящее решение найдут как те, кто предпочитает натуральный состав, так и те, кто выбирает искусственный – у обоих есть свои плюсы. Выбрать матрас можно из ассортимента брендов Sleepwell ja Hypnos. Кровать можно заказать как с матрасом, так и без него.
Эстетичные и прочные изголовья кроватей уже сами по себе великолепные элементы дизайна, но в них можно еще и интегрировать различные электрические решения – от розеток и выключателей до светильников. И бонус большого изголовья кровати в том, что выключатели и розетки можно установить именно в желаемом месте, не принимая предусмотренное расположение на стене как неизбежное.
Помощь архитекторов
С чего именно начинается красивое готовое изделие? На заводе машины приступают к работе после детального и исчерпывающего описания параметров и чертежей. Особенность лишь в том, исходит ли вся идея и видение от начала до конца от клиента или ему нужна в этом помощью архитектора. И его точно не стоит пугаться, скорее рекомендации опытного советчика будут полезны даже более информированным клиентам. Долгосрочную удовлетворенность обеспечивает продуманный и учитывающий индивидуальные потребности ассортимент, который делает кровать настолько же подходящей, как костюм, сшитый для вас портным.