Кровать на заказ делает спальню индивидуальной

Растущая популярность мебели, изготавливаемой на заказ, учитывая ее безграничные возможности, вполне понятна. Дома большое значение имеет все, что разработано в соответствии с особыми пожеланиями и личным вкусом, но чем больше необходим и чаще используется предмет мебели, тем выше вероятность того, что обращаются прежде всего именно к индивидуальным решениям. Когда в поисках кровати, достойной стать центром спальни, отправляешься в магазин, глаза разбегаются, но, с другой стороны, остается чувство компромисса, и это приводит к дальнейшему поиску «правильного и лучшего». Потому что получается, что это самый традиционный и простой путь. Но при выборе самого важного предмета мебели не стоит стыдиться своей требовательности, скорее наоборот!

Как и любая другая мебель, стильные, шикарные и функциональные кровати изготавливаются в Эстонии и на заказ. NordicSofa OÜ, действующее под названием beds.ee, предлагает больше вариантов кроватей, изготавливаемых в соответствии с персональным видением, чем обычный человек может увидеть на первый взгляд. Поэтому любой заинтересованный может прийти к бескомпромиссному и соответствующему всем ожиданиям решению – иногда просто требуется больше дополнительных советов и рекомендаций экспертов. И выиграть в прочности и качестве – от каркаса и до обивки – точно будет не единственным ожиданием: это изначально заложено в любом решении.

Прочные каркасы и «парящие» кровати

Монолитные каркасы кроватей из фанеры и закрепленные решетки придают кровати желаемую прочность и долговечность. Поскольку незакрепленных и движущихся частей нет, то и не нужно опасаться, что во время сна кровать будет издавать звуки или в каком-нибудь месте сломается. В силу структуры монолитного каркаса это, вероятно, один из самых прочных каркасов кроватей в Скандинавии – независимо от размера конкретно разработанной кровати или других элементов дизайна. Прочные каркасы позволяют среди прочего создавать эффект «парящей» кровати: ее ножки можно увидеть лишь наклонившись.