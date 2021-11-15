Как избавиться от пыли надолго: 11 лайфхаков
Пыль быстро образуется и требует постоянной уборки. Разбираемся вместе с экспертом, откуда она все время берется, чем опасна и как организовать уборку, чтобы тратить время и силы по минимуму.
Что такое пыль
Пыль образуется внутри квартиры и проникает в нее с улицы. Она невесома и сама по себе почти невидима, но за несколько дней на поверхностях в квартире или доме почти всегда собирается серый налет, в состав которого с большой вероятностью могут входить вредные вещества. В пыльном воздухе содержится сажа от костров, пыльца растений, клетки кожи и волос людей и шерсти домашних животных, частицы износа окружающих предметов. Опасность представляют в первую очередь находящиеся в составе пыли дрожжевые грибы, плесень и пылевые клещи и пыльца растений, которая доставляет неприятности аллергикам. Кстати, обострение симптомов может вызывать и просто обилие пыли — даже в ее составе нет аллергенов.
Ежедневно в организм попадает от 30 мг до 60 мг пыли. Врачи подтверждают, что бытовая пыль является распространенной причиной аллергических реакций.
Откуда берется пыль
Невозможно создать настолько стерильные условия в обычном доме или квартире, чтобы пыли не было вообще. Даже если не выходить из помещения и не открывать окна, налет образуется из окружающих предметов и отмерших частиц кожи. Пыль впитывает загрязнения, попадающие в дом на подошвах обуви или с пакетами из магазина. Даже при регулярной уборке она скапливается в щелях и других труднодоступных местах. В зависимости от того, чем дышит человек, из-за обилия пыли могут развиться эндокринные нарушения и даже серьезные инфекционные заболевания, в том числе туберкулез, бактерии которого можно обнаружить в пыли.
Чем убирают пыль
Для избавления от пыли следует придерживаться комплекса мер. Для начала стоит обзавестись необходимой техникой и инструментами для оперативной борьбы.
Пылесос
На гладких полах для быстрой уборки часто обходятся веником, но он куда менее эффективен в борьбе с пылью, поскольку в дальнейшем она осядет на предметах интерьера. Кроме того, подметание не поможет очистить ковры с длинным ворсом и мягкую мебель. Пылесос — куда эффективнее, уже из названия видно, что он хорош в борьбе с пылью. Многим нравится использовать робот-пылесос: он не требует постоянного контроля и убирает квартирe по заданной владельцем программе.
Пылесосы с тканевым контейнером сейчас используют редко, потому что старая пыль из них разлетается по квартире при каждом включении. Современные модели оснащены емкостью-пылесборником, которую можно промывать после использования.
Хорошо убирают пыль модели, в которых грязь попадает в контейнер с водой и выливается после уборки. Моющие агрегаты стоят дороже обычных, но обеспечивают максимально чистый результат. У большинства моделей пылесосов (моющих или нет) есть различные насадки для чистки труднодоступных углов и щелей.
Лайфхак: если нет нужной насадки, можно взять втулку от туалетной бумаги и надеть ее на шланг пылесоса: край такой втулки легко сминается до нужных размеров, что помогает пропылесосить места у плинтусов, в рамах пластиковых окон и дверей.
Щетка для уборки пыли
Это не самый привычный в России, но очень распространенный на западе способ борьбы с пылью. Пушистая щетка называется “пипидастр”, ее синтетические “перья” не смахивают, а за счет статического электричества притягивают пыль, которая остается на поверхности инструмента. Поэтому щетку необходимо мыть после каждой уборки. Она работает быстрее влажных тряпок, но ею может быть сложно собрать пыль с мелких предметов и из углов. Если уборка давно не проводилась, пипидастр не поможет, он не справляется со слоями грязи.
В последние годы производители активно рекламируют электрическую модель такой щетки для уборки. В ее ручку вмонтирован мотор, который усиливает статическое электричество, благодаря чему пыль еще сильнее притягивается к пипидастру. Заряд не опасен для человека, но потребуется часто менять батарейки в инструменте.
Очиститель воздуха
Пыль боится воды, поэтому стоит поддерживать в квартире влажность 40-60%. В этом помогут увлажнители и очистители воздуха. Последние, помимо испарения жидкости, оснащены специальным механизмом, который прогоняет воздух через фильтр, задерживая частицы пыли и мусора. Девайс требует постоянной чистки и замены фильтров.
Очистители воздуха бывают электростатическими или ионизирующими. Они передают электрический заряд частицам, улавливают их на металлических пластинах, либо заставляют оседать на близлежащих поверхностях. Проблема электронных воздухоочистителей — они могут выделять озон, раздражающий легкие.
Очиститель воздуха пригодится жителям городов с высоким уровнем загрязнения. Он незаменим для квартир, в которых живут аллергики и где обитают домашние питомцы. Прибор очищает воздух не только от физических загрязнений, но и от незаметных глазу молекул химических веществ, находящихся в составе средств для уборки.
Влажная и сухая тряпка
Самый простой, но при этом и действенный метод избавления от пыли — протирание поверхностей влажной тканью. Материал хорошо впитывает частицы загрязнений. Подойдут большинство натуральных тканей, но для качественной уборки стоит обзавестись специальными тряпками из микрофибры. Не забывайте стирать и сушить их после каждой уборки. Главный принцип — протирать поверхности постоянно.
Бризер
Компактная система приточной вентиляции позволяет постоянно очищать воздух от загрязнений. В ней встроены фильтры, которые задерживают мелкие дисперсные частицы. Производители оснащают бризеры режимами рециркуляции, климат-контроля и умным управлением.
Как избавиться от пыли
Насколько часто нужно убирать комнату, зависит от площади и местоположения дома или квартиры, количества жильцов, предметов и домашних животных, образа жизни. Чтобы тратить на уборку меньше времени, стоит придерживаться ряда правил:
1. Избавляйтесь от пылесборников
Пыль оседает везде, но с некоторых поверхностей она поднимается в воздух и легко стирается, в других же местах может копиться долго. Основные пылесборники в квартирах: текстиль, ковролин, мягкие игрушки, стопки бумаги и газет. Это не значит, что от всего вышеперечисленного надо избавиться насовсем. Просто учитывайте, что эти вещи — потенциальные источники пыли, они требуют систематической стирки и мойки. По возможности, стоит минимизировать их количество в жилых помещениях или, по крайней мере, хранить в закрытых шкафах, стеллажах и коробках.
2. Проводите влажную уборку
Стандарт — полноценная влажная уборка раз в неделю. Текстиль и мягкие игрушки лучше стирать не реже двух раз в месяц. Вытирать пыль на полках, шкафах и бытовой технике нужно регулярно, не стоит забывать и о растениях — на листьях тоже скапливается много пыли, их нужно протирать, а раз в месяц желательно мыть под душем.
3. Протирайте поверхности специальным раствором
Для борьбы с пылью можно использовать обычный кондиционер для белья. Его разводят в воде в соотношении 1:4 и заливают в пульверизатор. Затем жидкость распыляют вытирают сухой тряпкой. Кондиционер обладает антистатическим эффектом, что позволит дольше сохранить поверхности чистыми. Без разведения его можно использовать для протирания экрана телевизора и клавиатуры компьютера.
4. Обновляйте инструменты
В процессе уборки нужно регулярно полоскать и менять тряпки, чтобы не размазывать грязь. Фильтры пылесосов нужно заменять в соответствии с инструкцией, в зависимости от количества проведенных уборок.
Лайфхак: для вытирания пыли можно использовать обычные детские влажные салфетки, выбрасывая их после каждой поверхности.
5. Работайте сверху вниз
Чтобы пыль не садилась на свежевымытые предметы, уборку начинают с потолка: с люстры, высоких шкафов, полок, молдингов и жалюзи на окнах. Затем постепенно спускаются вниз, заканчивая уборку полом и плинтусами.
6. Не увлекайтесь декором
Милые безделушки, расставленные на полках, собирают пыль и требуют постоянного мытья. Чтобы не тратить на них время в выходные, декоративные мелочи, которые радуют глаз, лучше разместить за стеклянными дверцами закрытых шкафов.
7. Закрывайте окна
Проветривание — важная часть создания здорового микроклимата. Но это не значит, что окна должны быть открыты всегда. Уличная пыль будет циркулировать в пространстве постоянно, особенно в городе, рядом с оживленной улицей. Сетки не помогут: они задерживают только крупные частицы, а пыль будет легко проникать сквозь них.
8. Пользуйтесь химчисткой
Если в доме нет моющего пылесоса, а тяжелые покрывала не помещаются в стиральную машинку, имеет смысл обратиться за услугами профессионалов. В качестве профилактической меры можно чистить ковры и шторы отпаривателем.
9. Откажитесь от синтетики
Синтетические ткани притягивают пыль, которая оседает и закрепляется в волокнах. Поэтому чем больше текстиля из натуральных материалов в квартире, тем меньше рисков для здоровья.
10. Купите кофры для хранения
Одежда в шкафу собирает пыль даже если ее не носить. Для сезонных вещей лучше обзавестись чехлами, а мелочи, гостевые одеяла и запасные подушки можно сложить в закрытые кофры.
11. Не забывайте про вентиляцию
Необязательно тщательно промывать каждый сантиметр дома при еженедельной уборке. Но время от времени очень важно пылесосить и протирать вентиляционные системы в соответствии с рекомендациями производителя.
Комментарий эксперта
Татьяна Глоба, специалист по клинингу онлайн-сервиса “Профи”:
— Для уборки пыли я рекомендую использовать тряпки из микрофибры. Они должны быть хорошего качества, чтобы на предметах не оставалось разводов и следов. Лучше купить специальный инвентарь для каждой поверхности: стеклянной, деревянной, полированной.
При влажной уборке сильно загрязненного помещения в воду можно добавить специальное средство. С ним будет легче устранить грязь. Тряпку нужно намочить в воде и хорошо отжать — она должна быть влажной, но не мокрой. Если после мытья поверхность не стала чистой, нужно повторить эту процедуру несколько раз.
Чтобы начисто вымыть пол, сначала нужно его пропылесосить, а потом действовать в зависимости от того, из чего он сделан. Для деревянного паркета лучше использовать средства с воском в составе, а мрамор нужно мыть простой водой. Особой уборки требует и стеклянная плитка — если переборщить с гелем для очистки, обязательно останутся разводы.
Полироль против пыли можно наносить только на чистую и сухую поверхность, но нужно обязательно изучить инструкцию. Если использовать средства против пыли правильно, они будут ее отталкивать, и помещение будет выглядеть гораздо чище.