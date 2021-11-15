Как избавиться от пыли надолго: 11 лайфхаков

Пыль быстро образуется и требует постоянной уборки. Разбираемся вместе с экспертом, откуда она все время берется, чем опасна и как организовать уборку, чтобы тратить время и силы по минимуму.

Что такое пыль



Пыль образуется внутри квартиры и проникает в нее с улицы. Она невесома и сама по себе почти невидима, но за несколько дней на поверхностях в квартире или доме почти всегда собирается серый налет, в состав которого с большой вероятностью могут входить вредные вещества. В пыльном воздухе содержится сажа от костров, пыльца растений, клетки кожи и волос людей и шерсти домашних животных, частицы износа окружающих предметов. Опасность представляют в первую очередь находящиеся в составе пыли дрожжевые грибы, плесень и пылевые клещи и пыльца растений, которая доставляет неприятности аллергикам. Кстати, обострение симптомов может вызывать и просто обилие пыли — даже в ее составе нет аллергенов.

Ежедневно в организм попадает от 30 мг до 60 мг пыли. Врачи подтверждают, что бытовая пыль является распространенной причиной аллергических реакций.

Откуда берется пыль



Невозможно создать настолько стерильные условия в обычном доме или квартире, чтобы пыли не было вообще. Даже если не выходить из помещения и не открывать окна, налет образуется из окружающих предметов и отмерших частиц кожи. Пыль впитывает загрязнения, попадающие в дом на подошвах обуви или с пакетами из магазина. Даже при регулярной уборке она скапливается в щелях и других труднодоступных местах. В зависимости от того, чем дышит человек, из-за обилия пыли могут развиться эндокринные нарушения и даже серьезные инфекционные заболевания, в том числе туберкулез, бактерии которого можно обнаружить в пыли.



Чем убирают пыль



Для избавления от пыли следует придерживаться комплекса мер. Для начала стоит обзавестись необходимой техникой и инструментами для оперативной борьбы.

Пылесос