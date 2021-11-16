На Юго-Востоке Эстонии хутора и земельные участки раскупают молниеносно. И это несмотря на рост цен!

По словам маклера из фирмы Varaleidja Янека Мороса, наибольшим спросом пользуются хутора в хорошем состоянии и надлежащей документацией.

“Я уже не удивляюсь тому, что за обычные хутора, которые в прошлом году могли в среднем стоить от 10 до 15 тысяч, теперь просят 30-35 тысяч евро”, — сообщил Морос.

Сигрид Сяйнаст из бюро Borg Kinnisvara в свою очередь отметила, что цены на недвижимость на Юго-Востоке Эстонии хоть и выросли, ее все равно покупают с целью строительства деревенского дома или инвестиций.

“Цены существенно выросли по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, как в Вырумаа, так и в Пылвамаа, по всей Эстонии также. Выросли цены не столько на квартиры, сколько на деревенские дома и участки. Если посмотреть порталы недвижимости, то в Южной Эстонии деревенских участков нет, все скуплено и очень выросло в цене”, — сказала Сяйнаст.