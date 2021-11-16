Румынское кресло, комод и радиола: 7 вещей из СССР, которые в моде сейчас
Польское или румынское кресло из 1960-х годов, советский комод на ножках и бабушкин сервиз сегодня имеют полное право на новую жизнь. Дизайнеры активно используют предметы из советского прошлого в интерьерах современных квартир, а у многих производителей мебели можно встретить серии, сделанные в духе советской эпохи.
Попросили дизайнеров рассказать о наиболее популярных вещах из СССР, которые смотрятся актуально и модно в интерьерах современных квартир.
“Советский шик”
Интерес к использованию элементов советского дизайна растет уже несколько лет подряд, но сегодня стиль mid-century популярен как никогда, говорит дизайнер Татьяна Астафьева. Он зародился в 1950–1960 годах, чтобы удовлетворить запросы потребителей в удобной, комфортной и демократичной обстановке. Подобные запросы появились в период переселения из бараков в хрущевки — самое быстровозводимое жилье СССР. Основная идея стиля — переосмыслить обустройство дома, сделать его недорогим, но уютным. “Тогда в каждой квартире был типовой набор: деревянная мебель на тонких ножках и с подлокотниками, диванчик и мини-кухня. Цветовая гамма была достаточно скудная, но все равно выглядела ярче, чем в бараках”, — говорит дизайнер.
Сегодня стиль mid-century переживает второе рождение — он востребован современными дизайнерами и архитекторами по всему миру. Популярные студии площадью от 20 до 35 кв. м отчасти напоминают небольшие хрущевки. А мебель в стиле mid-century отлично вписывается в такие компактные квартиры, и не только в них. “Сейчас мы видим, что элементы советской мебели активно реставрируются: их перекрашивают, меняют фурнитуру. По качеству и технологии изготовления эта мебель прошла сквозь время и после реставрации может служить еще очень долго”, — отмечает Татьяна Астафьева.
Большой вклад в развитие современных индустрий российского дизайна во всех его проявлениях внес русский и советский живописец, график, скульптор Александр Родченко, добавляет графический дизайнер Евгений Беликов. “Решение задач по созданию емких по смыслу и функционалу предметов дизайна при минимальных возможностях производства и финансирования — это и есть та самая эстетика СССР, которая в моде по сей день, — говорит он. — Сегодня мебель из старых хрущевок больше не выглядит как типовая. Наоборот, на фоне масс-маркета она обрела “советский шик” и сильно выделяется”. Беликов отмечает, что люди в возрасте 35–60 лет помнят и любят такие вещи, но и молодежи эта эстетика близка: преобразование старой мебели вписывается в стандарты разумного потребления и экологичности.
Что актуально сегодня
Самыми востребованными предметами интерьера родом из СССР дизайнеры называют кресла на деревянном каркасе, тумбы на конусовидных ножках с лакированными фасадами, изделия из стекла и хрусталя, радиолы. Такие предметы хорошо подходят для интерьера современной квартиры как яркие акценты.
“После работы реставраторов мебель из заброшенных помещений и “бабушкиных” квартир возвращается в новые интерьеры. Это старые кресла, полированные столы, гарнитуры и стенки, буфеты и комоды. Практически вся эта ретроэстетика подвергается технической реставрации. Стоит заметить, что мебель 1950-х более качественная и крепкая, чем произведенная в 1970-е”, — отметила дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.
1. Кресло из 1960-х годов
Самый популярный предмет интерьера советских времен, который используют современные дизайнеры, — это кресла. “В первую очередь, стиль того времени отражают кресла: тонкие узкие ножки, характерная спинка. Отреставрированные кресла разлетаются моментально, потому что они сделаны из натурального дерева”, — отмечает Татьяна Астафьева.
Множество таких кресел можно найти в интернете — польские, румынские, винтажные, с реставрацией и без нее. Иногда люди отдают такую мебель бесплатно, если она в очень плохом состоянии. Старое кресло можно обновить: перетянуть новой тканью, ножки и подлокотники покрыть лаком. Есть много мастерских, которые предлагают подобные услуги. Если не хочется возиться со старым креслом, можно купить похожее — некоторые производители мебели предлагают стилизованные под 1960-е модели.
2. “Бабушкин” ковер
Ковры на стенах стали символами не только советской эпохи, но и девяностых и нулевых годов России. Во многих советских квартирах на стене висел ковер, а бывало, что и несколько. Ковры считались символом достатка в доме. Сегодня ковры снова в моде — их можно повесить на стену или использовать как палас.
“Советские ковры очень хорошо смотрятся в дизайне лофтов и задают тон всей комнате. Лампы, чемоданы вместо столов и тумб — все это гармонично интегрируется и великолепно выглядит, если подходить к созданию интерьера с умом. Такая эклектика дает глубину и ощущение преемственности. Кроме того, куда приятнее жить в интерьере с элементами истории, чем в безликом новострое”, — отметил Евгений Беликов.
3. Радиола
Сложно было представить советскую квартиру без радио. Оно было и источником новостей, и будильником, и просто фоном. Советские радиолы способны визуально разбавить интерьер современной квартиры. А если радиола исправна, она будет еще и отличным ретроразвлечением на праздниках.
Сломанный прибор тоже не стоит спешить выбрасывать — его можно использовать в качестве тумбы, которая хорошо впишется в интерьер гостиной или спальни. Купить такую радиолу можно в интернете.
Магазины также предлагают и современные варианты радиол, а бельгийский стартап Søbel встраивает современные компоненты в корпусы старых радиол. Но цены на них гораздо выше, чем на винтажных “предков”.
4. Лампа под абажуром
Еще один предмет интерьера, который может отлично вписаться в современную квартиру, — это советский светильник. Сохранилось немало моделей, изготовленных из металла и натурального камня и украшенных различными фигурами. Такая лампа и сегодня будет хорошо смотреться на рабочем столе, тем более что их не так трудно найти в рабочем состоянии.
Отличный выбор ретроподсветки — напольный торшер с абажуром, его обычно располагали рядом с диваном или креслом-качалкой. Если у вас пылится такая лампа, можете смело ее доставать.
5. Комоды на ножках
Сейчас в дизайнерских проектах активно задействуются комоды на высоких конусообразных ножках, говорит дизайнер интерьера Иоланта Федотова. “Конечно, винтажные вещи хороши в оригинале, но если состояние совсем плохое, то лучше обновить — покрасить, покрыть лаком”, — отмечает дизайнер.
6. Посуда из СССР и фарфор
Еще одна “визитная карточка” советского жилья — хрустальные и фарфоровые сервизы, вазы и статуэтки. Советский фарфор может стать украшением интерьера современной квартиры или праздничного стола. Найти фарфоровую посуду и статуэтки того периода можно в интернете.
7. Старый сервант или шкаф
В советское время серванты были своеобразной витриной — за стеклянными дверцами хранили посуду, которую использовали по праздникам, книги и статуэтки, фото. Такой сервант тоже может хорошо вписаться в интерьер современной квартиры — украсить собой гостиную или столовую.
Этот предмет мебели, скорее всего, потребуется немного преобразить: покрасить или покрыть лаком, заменить стекло или убрать его совсем. Необычно будет смотреться старый буфет, выкрашенный в белый или яркий цвет.
Инна Каминская, дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject):
— Сегодня советской мебели можно дать вторую жизнь с помощью реставрации, которую вполне реально выполнить и своими руками. Например, если каркас кресла не нуждается в ремонте и реставрации, его можно самостоятельно перетянуть обивочной тканью: новая обивка монтируется прямо поверх старой. Это может быть гобелен, шенилл, велюр и даже экокожа. Ткань может комплементарно подходить к обоям, шторам или цветовой палитре выбранной комнаты. Либо можно выбрать обивку, которая в точности будет совпадает с первоначальной. Если в реставрируемой мебели присутствует поролон, я рекомендую его заменить.