Румынское кресло, комод и радиола: 7 вещей из СССР, которые в моде сейчас

Польское или румынское кресло из 1960-х годов, советский комод на ножках и бабушкин сервиз сегодня имеют полное право на новую жизнь. Дизайнеры активно используют предметы из советского прошлого в интерьерах современных квартир, а у многих производителей мебели можно встретить серии, сделанные в духе советской эпохи.

Попросили дизайнеров рассказать о наиболее популярных вещах из СССР, которые смотрятся актуально и модно в интерьерах современных квартир.

“Советский шик”



Интерес к использованию элементов советского дизайна растет уже несколько лет подряд, но сегодня стиль mid-century популярен как никогда, говорит дизайнер Татьяна Астафьева. Он зародился в 1950–1960 годах, чтобы удовлетворить запросы потребителей в удобной, комфортной и демократичной обстановке. Подобные запросы появились в период переселения из бараков в хрущевки — самое быстровозводимое жилье СССР. Основная идея стиля — переосмыслить обустройство дома, сделать его недорогим, но уютным. “Тогда в каждой квартире был типовой набор: деревянная мебель на тонких ножках и с подлокотниками, диванчик и мини-кухня. Цветовая гамма была достаточно скудная, но все равно выглядела ярче, чем в бараках”, — говорит дизайнер.

Сегодня стиль mid-century переживает второе рождение — он востребован современными дизайнерами и архитекторами по всему миру. Популярные студии площадью от 20 до 35 кв. м отчасти напоминают небольшие хрущевки. А мебель в стиле mid-century отлично вписывается в такие компактные квартиры, и не только в них. “Сейчас мы видим, что элементы советской мебели активно реставрируются: их перекрашивают, меняют фурнитуру. По качеству и технологии изготовления эта мебель прошла сквозь время и после реставрации может служить еще очень долго”, — отмечает Татьяна Астафьева.