Почему вам выгодно, чтобы банк не запрашивал дополнительный акт оценки после завершения строительства жилья?

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Pank Кэтлин Ватсель по опыту знает, что пункт договора, который часто упускается из виду, — это требование о предоставлении дополнительного акта оценки. Если банк не требует от своих клиентов по жилищным кредитам дополнительного акта оценки, но готов взять на себя вместо клиента риск колебания цен, то это придает уверенность покупателям жилья в новостройках.

“В отличие от некоторых других финансистов, в LHV при покупке жилья в новостройке мы запрашиваем у клиента акт оценки только один раз, то есть во время заключения кредитного договора. Это избавляет клиента от необходимости предоставлять новый акт оценки после завершения строительства дома и сталкиваться с вероятностью того, что банк попросит увеличить сумму самофинансирования, поскольку цена недвижимости за это время изменилась”, — объясняет Ватсель.

Чтобы объяснить ситуацию на языке цифр, приведем пример того, что может произойти, если банк потребует дополнительный акт оценки по завершении строительства дома:

Тоомас покупает квартиру в новостройке, которая стоит 100 000 евро и будет готова через два года;

он договаривается с банком, что оплатит 10% (10 000 евро) в качестве самофинансирования, а остальные 90% (90 000 евро) получит от банка под поручительство Kredex;

кредитный договор подписывается сразу, но кредит банк фактически выплачивает только после завершения строительства недвижимости;

может, однако, за два года строительства цены на недвижимость снизятся примерно на 5%, и банк может запросить новый акт оценки, в котором стоимость объекта будет определена в 95 000 евро;

банк в соответствии с договоренностью предоставит кредит в размере 90% стоимости, т. е. на сумму 85 500 евро согласно новому акту оценки;

цена покупки недвижимости по-прежнему составляет 100 000 евро, а это означает, что Тоомас теперь должен найти для самофинансирования еще 4500 евро.



Как уже было сказано, если банк берет на себя риск колебания цен вместо клиента, то это означает, что при завершении строительства дома перед заключением вещно-правовой сделки нет необходимости предоставлять новый акт оценки, и клиент может быть уверен, что получит кредит в размере 90% от первоначальной цены покупки недвижимости.

