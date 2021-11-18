Станьте владельцем мызы менее чем за 150 000 евро — смотрите, какие очаровательные усадьбы ищут нового хозяина

Мызы более низкого ценового класса, конечно, нуждаются в дополнительной инвестиции и капитальном ремонте, и можно предположить, что и дальнейшие хозяйственные расходы многократно превысят расходы на содержание средней квартиры или частного дома. Если же вас не пугают такие проблемы и вы давно мечтали о благоустройстве какой-нибудь усадьбы с достойной историей, то здесь вы найдете несколько недорогих и перспективных мыз, которые ищут нового владельца: