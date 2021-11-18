18.11.2021, 14:15
Станьте владельцем мызы менее чем за 150 000 евро — смотрите, какие очаровательные усадьбы ищут нового хозяина
Foto: Kinnisvara24.ee / LAAM Kinnisvara
Кто-то мечтает о приватном загородном доме, кто-то — о модной городской квартире. Мечта же многих жить на мызе, и в Эстонии их, к счастью, еще хватает. По сравнению со все растущими ценами на квартиры в столице, помещиком можно стать даже по смехотворно низкой цене. Запущенную мызу можно получить в разы дешевле, чем роскошную расположенную в центре Таллинна квартиру, пишет Moodnekodu.
Мызы более низкого ценового класса, конечно, нуждаются в дополнительной инвестиции и капитальном ремонте, и можно предположить, что и дальнейшие хозяйственные расходы многократно превысят расходы на содержание средней квартиры или частного дома. Если же вас не пугают такие проблемы и вы давно мечтали о благоустройстве какой-нибудь усадьбы с достойной историей, то здесь вы найдете несколько недорогих и перспективных мыз, которые ищут нового владельца:
- Мыза Пакасте в Йыгевамаа, 49 900 евро
- Дом приказчика мызы Равила в Харьюмаа, 55 000 евро
- Мыза Эйкла на Сааремаа, 120 000 евро
- Мыза Полли в Вильяндимаа, 149 000 евро
- Мыза Абья в Вильяндимаа, 149 000 евро