ФОТО | Новые тренды в новогодних украшениях: скандинавские мифы и вдохновение природой

“Вдохновение и идеи для новогодних праздников в этом году пришли к нам из скандинавских мифов и природы, а также от скандинавских художников. В этом году можно будет встретить множество оттенков зелёного и натуральных материалов. Общая атмосфера — светлая и лёгкая, чтобы вы могли почувствовать свою близость к природе. Природа, мифы, ностальгия — то, как можно описать тенденции в новогодних украшениях этого года”, — говорит Дариус Римкус, дизайнер интерьера IKEA.

Три шага для стильного украшения дома

Для того, чтобы не запутаться в трендах, в прошлом и в том, что действительно подходит под интерьер дома, дизайнер выделил три шага, которые помогут стильно обустроить дом к празднованию новогодних праздников.

“Перед тем, как обустраивать дом к холодному и тёмному времени года, стоит подготовиться и убрать летние вещи так же, как мы делаем это с гардеробом. Нужно убрать все летние украшения, чехлы от декоративных подушек и только тогда доставать новогодние украшения. Тем самым наш дом не будет перегружен, и вам будет проще подобрать необходимый стиль для новогодних украшений”, — говорит Римкус.

Вторым шагом необходимо провести ревизию ваших текущих новогодних украшений, чтобы придумать образ для пространства, стола и новогодней ёлки. Порой может быть достаточно обновить скатерть или положить на стол новую гирлянду. А может быть, стоит обновить украшения на ёлку, чтобы они сочетались с уже имеющимися, но создавали яркий акцент. Подбирая обновки под уже имеющиеся украшения, вы сможете создать гармоничный и уютный образ в новогодние праздники. Цвет, материал, узор и другое может служить объединяющим элементом.

Третий шаг, по словам дизайнера, просмотр идей и новогодних трендов. В этом году среди украшений доминируют два стиля: современный и традиционный. Вы сможете выбрать подходящий, в зависимости от того, что у вас уже есть из украшений и какой стиль вашего дома.