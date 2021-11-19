ГРАФИК | Рост цен на недвижимость в Эстонии за последние 10 лет бьет рекорды по Европе
Если сравнивать второй квартал 2021 года с 2010 годом, то цены на аренду жилья выросли почти во всех странах Европы. Наибольший рост наблюдался в Эстонии — рекордные +142,4%. На второй и третьей позиции стоят Литва (+109,1%) и Ирландия (+65,6%). Снижение цен произошло только в двух странах: в Греции (-25,1%) и Кипре (-3,3%). Что касается Латвии, так тут наблюдается рост в 36%. Об этом говорится в последних отчетах Евростата.
Во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году цены на аренду жилья в целом по Европе продолжили рост на 1,3%. Но Эстония и тут бьет рекорды. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.
— Цены на жилье в Эстонии растут. Средний рост за 2021 год составил более 16%. А с 2010 года цены выросли почти на 133%! Естественно, что это затрагивает и стоимость аренды жилья, которая за последние десять лет выросла почти на 150%. Такую же ситуацию можем наблюдать и в Латвии с Литвой. И по нашим экспертным предположениям цены на жилье продолжат расти, так как строительные материалы неуклонно дорожают,— говорит Артем Уманец.
По словам Артема, эстонцы первые из стран Балтии сделали ставку на строительство арендных домов — и не прогадали.
— В Таллинне еще несколько лет назад начали появляться многоквартирные дома, которые рассчитаны именно на аренду. Можем констатировать тот факт, что они пришлись по душе многим людям. Из пары сотен квартир на данный момент свободно всего несколько жилплощадей. Поэтому такой бизнес — очень удачное инвестирование, — говорит Артем Уманец. — Несмотря на пандемию и отток рабочих из Эстонии, цены на аренду не упали, а наоборот, даже выросли. Сейчас за двухкомнатную квартиру что в Таллинне, что в Риге или Вильнюсе просят в среднем около 450–600 евро в месяц. Цены за два года немного выросли. И количество сдаваемого в аренду жилья за время пандемии кардинально не изменилось ни в Эстонии, ни в других странах Прибалтики. Спрос есть. И только в Таллинне есть потребность в десятках тысяч квартир. А значит, цены будут расти и дальше.
Также Артем говорит о том, что в Украине, где RIA.com Marketplaces успешно ведет бизнес, тоже наблюдается спрос на арендное жилье.
— Спрос на аренду жилья в Украине только в этом году вырос приблизительно на 20% и продолжает расти. Количество сдаваемых жилых площадей значительно выросло. Согласно информации с нашего сайта DOM.RIA.com, на данный момент только в Киеве сдается более 18 тысяч квартир. Хоть рынок несколько “просел” с приходом пандемии, но всё возвращается на уровень 2019 года. Цены уже выросли минимум на 10% и продолжают медленно двигаться вверх,— говорит Артем. — Что касается стоимости жилья, то здесь только за прошлый год рост составил около 10%. Не исключение и 2021 год. Мы вновь наблюдаем динамику роста цен на недвижимость, похожую на ту, которая сейчас присутствует в Эстонии. Тут также играет роль повышение цен на строительные материалы, а также уменьшение количества предложений.