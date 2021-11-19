ГРАФИК | Рост цен на недвижимость в Эстонии за последние 10 лет бьет рекорды по Европе

Если сравнивать второй квартал 2021 года с 2010 годом, то цены на аренду жилья выросли почти во всех странах Европы. Наибольший рост наблюдался в Эстонии — рекордные +142,4%. На второй и третьей позиции стоят Литва (+109,1%) и Ирландия (+65,6%). Снижение цен произошло только в двух странах: в Греции (-25,1%) и Кипре (-3,3%). Что касается Латвии, так тут наблюдается рост в 36%. Об этом говорится в последних отчетах Евростата.

Во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году цены на аренду жилья в целом по Европе продолжили рост на 1,3%. Но Эстония и тут бьет рекорды. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

— Цены на жилье в Эстонии растут. Средний рост за 2021 год составил более 16%. А с 2010 года цены выросли почти на 133%! Естественно, что это затрагивает и стоимость аренды жилья, которая за последние десять лет выросла почти на 150%. Такую же ситуацию можем наблюдать и в Латвии с Литвой. И по нашим экспертным предположениям цены на жилье продолжат расти, так как строительные материалы неуклонно дорожают,— говорит Артем Уманец.

По словам Артема, эстонцы первые из стран Балтии сделали ставку на строительство арендных домов — и не прогадали.