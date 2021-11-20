Какие повреждения от воды покрываются страхованием жилья, а какие — нет?
Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс подробно рассматривает виды ущерба от воды, при которых вы можете рассчитывать на страхование.
Лопнувшие трубы
Наиболее распространённым видом ущерба, связанного с водой, является разрыв или протечка труб. Это часто является результатом длительных процессов, таких как естественный износ или ржавление. “Если труба лопнет из-за ржавчины и вода повредит внутреннюю отделку здания, страховка возместит стоимость внутренней отделки, — комментирует Лакс. — Однако страховка не покрывает расходы на замену или ремонт лопнувшей трубы”.
Протечки дождевой воды
Во время осенних ливней вода может внезапно проникнуть через крышу и вызвать значительный ущерб. “Страхование жилья Swedbank покрывает первый случай протечки воды через крышу или если крыша была повреждена в результате непредвиденного внешнего события, например, сломанные ветки деревьев повредили кровлю”, — говорит Лакс.
Наводнения и подъёмы поверхностных вод
Такие природные явления, как наводнения и подъёмы поверхностных вод, также могут разрушить здания и нанести большой ущерб. “Если в результате внезапного подъёма поверхностных вод или наводнения здание или его конструкции проседают, вспучиваются или вздуваются, то, к счастью, страховая компания покроет ущерб”, — комментирует Лакс.
Использование неправильных или дефектных строительных материалов
При строительстве или покупке собственного жилья важно убедиться в том, что качество строительства соответствует требованиям, поскольку использование неправильных или дефектных строительных материалов, а также некачественные строительные или ремонтные работы страхованием не покрываются. “Однако мы компенсируем ущерб в случае внезапного и непредвиденного события, — говорит Лакс. — Однако мы не покрываем стоимость детали, которая нанесла ущерб. Например, если строители неправильно установили водопроводную трубу и это вызвало потоп, ущерб, нанесённый дому водой, будет компенсирован, но замена водопроводной трубы оплачена не будет”.
Хотя страхование жилья может существенно помочь в случае повреждения водой, страхователь всё равно будет нести и собственную долю ответственности в каждом случае, поэтому разумно сделать всё возможное, чтобы предотвратить возможный ущерб. Вот несколько советов для вас:
1. Знайте местонахождение главного крана в вашей квартире или доме и убедитесь, что члены вашей семьи знают его. В случае серьёзной утечки или прорыва водопроводной трубы может потребоваться всего несколько минут, чтобы нанести серьёзный ущерб. Важно знать, где и как отключить водоснабжение.
2. Регулярно проверяйте водопроводные трубы и технику, использующие воду, на наличие следов воды под ними и вокруг них. Небольшие утечки могут долго оставаться незамеченными, но со временем способны нанести значительный ущерб.
3. Очищайте водосточные желоба от мусора. Хотя листья являются наиболее распространённым виновником засорения водостоков, не думайте, что это только осенняя проблема. Если вода стекает по бокам вашего дома или водосточные трубы кажутся провисшими, вероятно, они засорились и нуждаются в очистке.
4. Осмотрите свою крышу снаружи и внутри. Проверьте чердак на наличие признаков протекания воды через крышу. Ищите влажные пятна на балках или коричневые пятна на штукатурке.
5. Чтобы предотвратить замерзание труб, сделайте всё возможное, чтобы температура внутри здания не опускалась ниже 0 градусов. Если имущество остаётся без присмотра на длительное время и помещение не отапливается в течение отопительного сезона, слейте воду из труб водоснабжения и отопления.
6. Регулярно проверяйте наружные стены дома, чтобы обнаружить любые трещины и предотвратить проникновение воды через разрушенную конструкцию.