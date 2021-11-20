Какие повреждения от воды покрываются страхованием жилья, а какие — нет?

Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс подробно рассматривает виды ущерба от воды, при которых вы можете рассчитывать на страхование.

Лопнувшие трубы

Наиболее распространённым видом ущерба, связанного с водой, является разрыв или протечка труб. Это часто является результатом длительных процессов, таких как естественный износ или ржавление. “Если труба лопнет из-за ржавчины и вода повредит внутреннюю отделку здания, страховка возместит стоимость внутренней отделки, — комментирует Лакс. — Однако страховка не покрывает расходы на замену или ремонт лопнувшей трубы”.

Протечки дождевой воды

Во время осенних ливней вода может внезапно проникнуть через крышу и вызвать значительный ущерб. “Страхование жилья Swedbank покрывает первый случай протечки воды через крышу или если крыша была повреждена в результате непредвиденного внешнего события, например, сломанные ветки деревьев повредили кровлю”, — говорит Лакс.

Наводнения и подъёмы поверхностных вод

Такие природные явления, как наводнения и подъёмы поверхностных вод, также могут разрушить здания и нанести большой ущерб. “Если в результате внезапного подъёма поверхностных вод или наводнения здание или его конструкции проседают, вспучиваются или вздуваются, то, к счастью, страховая компания покроет ущерб”, — комментирует Лакс.

Использование неправильных или дефектных строительных материалов

При строительстве или покупке собственного жилья важно убедиться в том, что качество строительства соответствует требованиям, поскольку использование неправильных или дефектных строительных материалов, а также некачественные строительные или ремонтные работы страхованием не покрываются. “Однако мы компенсируем ущерб в случае внезапного и непредвиденного события, — говорит Лакс. — Однако мы не покрываем стоимость детали, которая нанесла ущерб. Например, если строители неправильно установили водопроводную трубу и это вызвало потоп, ущерб, нанесённый дому водой, будет компенсирован, но замена водопроводной трубы оплачена не будет”.