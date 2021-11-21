5 идей декора пустой стены. Что может быть проще, когда все уже придумано

1. Зеркала



Зеркальный декор стен считается ярким и необычным акцентом в интерьере. Дизайнеры очень часто используют зеркала в своих проектах. Такой декор смотрится красиво, стильно, элегантно и сохраняет превосходный вид десятки лет. Подберите раму под настроение или используйте зеркальные панели, чтобы покрыть ими всю стену.



2. Картины



Если пустует стена и вы уверены, что там должно что-то быть, то идеальным решением станет картина или репродукция. Это могут быть классические портреты, пейзажи, современные натюрморты или абстракции. Выбирайте, что вам ближе — живопись или графика, смелые сочетания цветов или пастельные оттенки, холст или дерево.



3. Постеры



Если картины слишком перегрузят ваш интерьер, то всегда можно использовать постеры. Они смотрятся более воздушно, но не менее ярко. Используйте любые тематики: ботаника, техника, символы, линии, краски, животные и многое другое. Можно создавать единые композиции по тематике из двух-трех постеров, а можно просто использовать схожие по цветовой гамме.



4. Фоторамки



Фотография хранит самые счастливые моменты из жизни, поэтому использование ее в интерьере очень оправданно. Задекорируйте стену парой снимков в красивых рамках или создайте композицию из нескольких фоторамок. Также можно использовать готовые фотопанно и создавать тематические истории.



5. Панно



Декоративные панно можно считать показателем хорошего вкуса хозяина дома. Это неизбитые решения для декора стен. Панно может быть конкретной стилистики или универсальным элементом. Выбирайте, что вам больше нравится и подходит. Это могут быть декоративные панно из дерева, зеркал, металла, растений, различные фигуры, надписи, таблички, карты. Все большую популярность набирают панно из стабилизированного мха.

