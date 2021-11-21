21.11.2021, 10:15
ТОП компаний по недвижимости: какие фирмы лидируют?
Foto: Fausto Capital
В этом году первое место среди самых успешных компаний по недвижимости занимает Põlluvara AS, продающая сельскохозяйственные земли, на втором месте рейтинга — крупный девелопер Fausto Capital, на третьем — холдинговая фирма Tallinna Kaubamaja Grupp, пишет dv.ee.
Общий объем выручки Põlluvara AS составил в прошлом году 5,3 миллиона евро. Выручка от продаж и прочие доходы Fausto Capital составляли в совокупности 36,6 миллионов евро, прибыль до налогообложения превышала 30 миллионов евро. Оборот и операционная прибыль Tallinna Kaubamaja Kinnisvara достигали примерно 13,5 миллионов евро.