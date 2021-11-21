ТОП компаний по недвижимости: какие фирмы лидируют?

Общий объем выручки Põlluvara AS составил в прошлом году 5,3 миллиона евро. Выручка от продаж и прочие доходы Fausto Capital составляли в совокупности 36,6 миллионов евро, прибыль до налогообложения превышала 30 миллионов евро. Оборот и операционная прибыль Tallinna Kaubamaja Kinnisvara достигали примерно 13,5 миллионов евро.