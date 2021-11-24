ФОТО | Эти пять цветов в вашем доме помогут расслабиться и избавиться от стресса

Важно помнить одно — расслабляющие цвета нужно использовать в очень светлых оттенках.

ГОЛУБОЙ

Светлые оттенки голубого цвета помогают успокоить разум и снижает напряжение. Голубой цвет часто используется при оформлении спальни, так как он помогает уснуть.

ФИОЛЕТОВЫЙ



Фиолетовый, как и голубой, происходит от синего цвета. Если выбрать подходящий оттенок, то он поможет восстановить внутренний баланс и душевное спокойствие. Стоит отдать предпочтение приглушенным оттенкам. Также можно использовать фиолетовый в качестве акцента в интерьере — он идеально сочетается с серым цветом.

РОЗОВЫЙ



Еще один цвет, помогающий успокоиться — розовый. Согласно Фэн-шую, розовый цвет помогает сэкономить внутреннюю энергию. Хотя розовый считается “девчачьим” цветом, который используют для оформления детской комнаты для дочки, но его можно идеально использовать в любой другой комнате, если подобрать правильную мебель и декор. Сейчас особенно популярны нежный бежево-розовые оттенки.

ЗЕЛЕНЫЙ

Так как зеленый цвет символизирует природу, то он идеально подходит в интерьере для расслабления. Мы же часто наслаждаемся тишиной и покоем на природе: в лесу, в парке, в саду… почему бы не привнести эти ощущения себе домой?

СЕРЫЙ



Многие считают серый цвет скучным и депрессивным, но на самом деле правильно подобранный оттенок серого может создать идеальную среду для отдыха. Серый — нейтральный цвет, который очень удобно сочетать с различными элементами дизайна.

Источник: shape.com