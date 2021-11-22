Треть жителей Эстонии беспокоится, получится ли у них оплатить счета за отопление
Исследование, проведенное в странах Балтии в конце октября по заказу производителя изоляционных материалов Kingspan Insulation, продемонстрировало: 80% жителей Эстонии считают, что повышение цен на отопление определенно их затронет. 49% из них полагали, что повышение цен так или иначе повлияет на них, а 31% беспокоились, что вообще не смогут оплачивать счета за отопление по новым расценкам. 12% респондентов заявили, что повышение цен на них существенно не повлияет, а 9% вообще не задумывались над этим вопросом.
По сравнению с другими странами Балтии больше всего о своей платежеспособности беспокоились жители Латвии. 42% латвийцев ответили, что у них может не хватить денег на оплату счетов за отопление. В Литве же было больше всего людей, которые не считали, что рост цен на отопление на них повлияет. Так думали 24% литовцев. В Эстонии данный показатель составил 12%, а в Латвии 15%.
“Ожидаемо, обеспокоенных оплатой счетов за отопление становится больше по мере увеличения возраста. Почти половина пенсионеров Эстонии (46%) ответили, что беспокоятся о своей платежеспособности, — отметил технический консультант Kingspan Insulation OÜ Кристьян Вяэстер. — Повышение цен больше всего ударит по людям с низким доходом, у которых не так много возможностей инвестировать в решения, способных помочь сэкономить на расходах на отопление — будь то в виде оптимизированной системы отопления или дополнительной теплоизоляции здания”.
Из-за резкого роста цен на газ на мировом рынке уже сейчас цена на газ для населения Эстонии выросла в среднем на 51%. Цена на электроэнергию по-прежнему бьет рекорды. “Первые счета за отопление по новым расценкам уже выставлены, и это, вероятно, заставило людей осознать серьезность проблемы. Поэтому весьма положительно, что, согласно опросу, всего 9% респондентов еще не задумывались над этим вопросом, — сказал Вяэстер. — Люди могут хотя бы минимально подготовиться, и огромный счет в морозный месяц не станет для них неожиданностью. Можно заранее изменить привычки, подкопить денег или улучшить изоляцию здания”.
Чем старше здание, тем больше денег может сберечь новая высококачественная изоляция — в некоторых случаях экономия может достигать 20–40%.
“Очень важно помнить, что качественная изоляция обеспечивает долгосрочный эффект, то есть домовладелец выигрывает и все последующие годы. Это значит, например, что экономия составит не 15% за один отопительный период, а останется такой во все будущие отопительные периоды, — добавил Кристьян Вэестер. — С годами процент экономии может даже увеличиться, поскольку электричество и газ дорожают”.