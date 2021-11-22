Треть жителей Эстонии беспокоится, получится ли у них оплатить счета за отопление

Исследование, проведенное в странах Балтии в конце октября по заказу производителя изоляционных материалов Kingspan Insulation, продемонстрировало: 80% жителей Эстонии считают, что повышение цен на отопление определенно их затронет. 49% из них полагали, что повышение цен так или иначе повлияет на них, а 31% беспокоились, что вообще не смогут оплачивать счета за отопление по новым расценкам. 12% респондентов заявили, что повышение цен на них существенно не повлияет, а 9% вообще не задумывались над этим вопросом.

По сравнению с другими странами Балтии больше всего о своей платежеспособности беспокоились жители Латвии. 42% латвийцев ответили, что у них может не хватить денег на оплату счетов за отопление. В Литве же было больше всего людей, которые не считали, что рост цен на отопление на них повлияет. Так думали 24% литовцев. В Эстонии данный показатель составил 12%, а в Латвии 15%.

“Ожидаемо, обеспокоенных оплатой счетов за отопление становится больше по мере увеличения возраста. Почти половина пенсионеров Эстонии (46%) ответили, что беспокоятся о своей платежеспособности, — отметил технический консультант Kingspan Insulation OÜ Кристьян Вяэстер. — Повышение цен больше всего ударит по людям с низким доходом, у которых не так много возможностей инвестировать в решения, способных помочь сэкономить на расходах на отопление — будь то в виде оптимизированной системы отопления или дополнительной теплоизоляции здания”.