Tikkurila назвала главный цвет 2022 года в оформлении интерьера

“Цветом 2022 года выбирается теплый коричневый с оттенками холодного красного”, — сказала она во время онлайн-трансляции компании Tikkurila, одного из крупнейших международных производителя декоративных красок, пишет РИА Недвижимость.

Скоробогатова напомнила, что цветом прошлого года компания выбрала спокойный светло-голубой оттенок.

“В последние два года мы стали больше проводить времени дома. С одной стороны, это вынужденная мера, а с другой — приятная. Именно поэтому мы предлагаем переосмыслить интерьер домов, чтобы обновить то место, куда мы постоянно возвращаемся”, — добавила она.

Tikkurila — ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству декоративных красок, с оборотом в 561,5 миллиона евро. Предприятия Tikkurila расположены в 11 странах, продукция компании продается в более чем 40 странах мира.