Людям надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Заметнее всего за два коронавирусных года подорожали дома в районах, расположенных около мегаполисов. Выбирать тропинки вместо загазованных улиц россияне готовы, но полностью отказываться от связей с цивилизацией — совсем нет. Зачем бежать из городов, сколько стоят частные дома и где купить их предельно просто, выяснила “Лента.ру”.
Мода на колхоз
О растущей популярности сельской жизни свидетельствуют результаты разных социологических опросов, проведенных в 2020-м и 2021 годах. В ходе самого последнего аналитики Россельхозбанка узнали, что примерно восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из города в село — и не только из страха за свое здоровье, но и благодаря государственным инициативам по развитию сельских территорий (например, запуску сельской ипотеки).
Купить дом за городом хотят почти половина (47 процентов) граждан, показал соответствующий опрос. 81 процент не исключает для себя возможности проживания в сельской местности, из них 54 процента готовы переехать за город на постоянное место жительства (ПМЖ), а 27 процентов желают периодически бывать там. Большинство стремящихся покинуть города навсегда — мужчины в возрасте 35-50 лет. Только 19 процентов опрошенных заявили, что однозначно хотели бы остаться в городах.
Основной стимул для переезда — экология и чистый воздух, этот фактор назвали 29 процентов опрошенных. 13 процентов считают, что за городом можно купить жилье большей площади, 11 процентов привлекает возможность питаться натуральными продуктами, 8 процентов рассчитывают таким образом избавиться от суеты. Более трети участников исследования назвали все вышеперечисленные факторы одновременно.
Россияне уверены, что им будет чем заняться в сельской местности — 75 процентов планируют разбить сад или огород, 17 процентов хотят иметь небольшое хозяйство, чтобы обеспечивать себя продуктами, 8 процентов намерены сделать сельское хозяйство источником дохода, больше половины желают завести животных (кур, кроликов, коз, овец, свиней, лошадей, коров).
В целом, согласно проведенному ВЦИОМ и “Дом.рф” опросу (результаты есть в распоряжении “Ленты.ру”), спрос на индивидуальные дома в России продолжает расти: за год число семей, которые хотели бы жить в частном доме, увеличилось на 1,7 миллиона, до 45,4 миллиона. Это 73 процента всех домохозяйств. При этом две трети граждан выдвигают обязательное требование к частному дому — он должен располагаться не более чем в 30 минутах езды от работы. То есть, учитывая дефицит рабочих мест вне городов, в глухие деревни россияне не стремятся.
Вон из города
“Население все больше осознает преимущества жизни за городом: собственный дом, лучшая экологическая ситуация, близость к природе, относительная безопасность”, — перечисляет Алексей Попов, руководитель “ЦИАН. Аналитика”. Он полагает, что в дальнейшем интерес к индивидуальному жилью будет держаться на высоком уровне, но существенного увеличения спроса не произойдет. Опережающего роста цен в ЦИАН тоже не ожидают, так как покупка загородного жилья предполагает многие дополнительные расходы (на содержание участка, построек), которые не актуальны для городской квартиры.
“Реальный отток населения за город в России проявляется не так ярко, как в западных странах, где широко представлена субурбанизация, — пояснил Попов. — Россияне высоко ценят городскую прописку и не хотят ее терять, поэтому в большинстве случаев помимо загородного дома имеют постоянное жилье в городе. К тому же пригородная зона даже Москвы и Санкт-Петербурга (не говоря о других городах) развита пока что недостаточно хорошо для того, чтобы полностью переселиться туда”.
Популяризации загородного жилья будет способствовать переход на удаленку, уверена Оксана Федосеева, руководитель департамента продаж застройщика “Катуар Девелопмент”. По ее словам, присутствие в офисе для многих сотрудников перестало быть обязательным, следовательно, и транспортная составляющая уже не так важна для людей, выбирающих жилье. Но оттока россиян из городов эксперт тоже не ждет. “Речь скорее будет идти о симбиозе, когда у тебя есть небольшая городская квартира, где можно бывать на неделе, и загородный дом. К слову, за последние пару лет существенно вырос и интерес инвесторов к рынку загородного жилья, так что вполне возможно, что в этом ключе будет развиваться и сегмент аренды”, — предположила Федосеева.
В “МИЭЛЬ” считают, что интерес к загородным объектам будет сохраняться как минимум из-за не улучшающейся ситуации с COVID-19. Но в целом загородные объекты — недешевый продукт, а платежеспособность россиян не растет, в то время как закредитованность увеличивается, указала Татьяна Ананьева, руководитель отдела загородной недвижимости офиса “МИЭЛЬ Сущевский”. Повышение спроса на этот вид жилья стимулировало девелоперов развивать замороженные проекты, отмечает она. “Полагаю, нас ждет новый виток расцвета загородного рынка, который мы наблюдали с конца 1990-х и начала 2000-х”, — заявила специалист.
Ложку дегтя вносит руководитель аналитического центра “ИНКОМ-Недвижимость” Дмитрий Таганов: по его словам, застройщики сталкиваются с определенными трудностями и не спешат выводить на рынок новые загородные проекты. На строительство малоэтажных домов и таунхаусов негативно повлиял, в частности, переход строительной отрасли на механизм проектного финансирования. Из-за ажиотажного спроса 2020-го возник дефицит качественного предложения домов. “Для того чтобы спрос на загородную недвижимость вырос, необходимо увеличение предложения. В случае его расширения у людей появится возможность выбора. <…> В настоящее время крупные девелоперы заявляют о своем интересе к рынку “загородки”, в случае их появления существующая картина серьезно изменится”, — заключил аналитик.
Но небогатые, непридирчивые и не желающие более жить в городах россияне могут исполнить заветную мечту о домике в деревне уже сейчас: по всей стране разбросаны ультрадешевые предложения загородной недвижимости, некоторые варианты вообще бесплатные. Речь не всегда идет о домах — порой это откровенные руины, но с прилагающейся главной ценностью — землей, на которой можно построить все, что угодно.