Людям надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?

Заметнее всего за два коронавирусных года подорожали дома в районах, расположенных около мегаполисов. Выбирать тропинки вместо загазованных улиц россияне готовы, но полностью отказываться от связей с цивилизацией — совсем нет. Зачем бежать из городов, сколько стоят частные дома и где купить их предельно просто, выяснила “Лента.ру”.

Мода на колхоз

О растущей популярности сельской жизни свидетельствуют результаты разных социологических опросов, проведенных в 2020-м и 2021 годах. В ходе самого последнего аналитики Россельхозбанка узнали, что примерно восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из города в село — и не только из страха за свое здоровье, но и благодаря государственным инициативам по развитию сельских территорий (например, запуску сельской ипотеки).

Купить дом за городом хотят почти половина (47 процентов) граждан, показал соответствующий опрос. 81 процент не исключает для себя возможности проживания в сельской местности, из них 54 процента готовы переехать за город на постоянное место жительства (ПМЖ), а 27 процентов желают периодически бывать там. Большинство стремящихся покинуть города навсегда — мужчины в возрасте 35-50 лет. Только 19 процентов опрошенных заявили, что однозначно хотели бы остаться в городах.

Основной стимул для переезда — экология и чистый воздух, этот фактор назвали 29 процентов опрошенных. 13 процентов считают, что за городом можно купить жилье большей площади, 11 процентов привлекает возможность питаться натуральными продуктами, 8 процентов рассчитывают таким образом избавиться от суеты. Более трети участников исследования назвали все вышеперечисленные факторы одновременно.

Россияне уверены, что им будет чем заняться в сельской местности — 75 процентов планируют разбить сад или огород, 17 процентов хотят иметь небольшое хозяйство, чтобы обеспечивать себя продуктами, 8 процентов намерены сделать сельское хозяйство источником дохода, больше половины желают завести животных (кур, кроликов, коз, овец, свиней, лошадей, коров).