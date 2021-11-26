ФОТО | Какие керамические плитки сейчас в моде? Смотрите стильные примеры с выставки в Болонье

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Месса керамики Cersaie 2021 в болонье дает тщательный обзор трендов в мире дизайна интерьеров. Керамическое производство в последние года сделало мощный камбек. Технологии развиваются, поэтому производство керамики вышло на новый уровень. Какая плитка сейчас в моде?