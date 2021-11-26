26.11.2021, 07:51
ФОТО | Какие керамические плитки сейчас в моде? Смотрите стильные примеры с выставки в Болонье
Foto: Kollaaž
Месса керамики Cersaie 2021 в болонье дает тщательный обзор трендов в мире дизайна интерьеров. Керамическое производство в последние года сделало мощный камбек. Технологии развиваются, поэтому производство керамики вышло на новый уровень. Какая плитка сейчас в моде?
Больше цвета
Фото: Keope Elements Design
Фото: Porcelaingres Stardust
Фото: Keope E.D PAINT /Cotto
Имитация новых сортов мрамора и природного камня
Фото: Energieker Eternal Blue
Фото: Leonardo Attitude
Обои или деревянные панели? Нет, это керамическая плитка!
Фото: FAP Roots, FAP Murals
Инновационные решения
Фото: Mutina
Фото: Mutina
Источник: Cersaie Bologna 2021, interstudio.ee