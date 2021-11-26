Дизайн и интерьер
26.11.2021, 07:51

ФОТО | Какие керамические плитки сейчас в моде? Смотрите стильные примеры с выставки в Болонье

 
Foto: Kollaaž
Месса керамики Cersaie 2021 в болонье дает тщательный обзор трендов в мире дизайна интерьеров. Керамическое производство в последние года сделало мощный камбек. Технологии развиваются, поэтому производство керамики вышло на новый уровень. Какая плитка сейчас в моде?

Больше цвета

Фото: Keope Elements Design


Фото: Porcelaingres Stardust

Фото: Keope E.D PAINT /Cotto

Имитация новых сортов мрамора и природного камня

Фото: Energieker Eternal Blue

Фото: Leonardo Attitude

Обои или деревянные панели? Нет, это керамическая плитка!

Фото: FAP Roots, FAP Murals

Инновационные решения

Фото: Mutina

Фото: Mutina

Источник: Cersaie Bologna 2021, interstudio.ee

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