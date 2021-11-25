Потолочный плинтус: что это, зачем нужен, как выбрать
Потолочный плинтус, или галтель, — элемент дизайна, на который нечасто обращают внимание. Рассказываем, зачем нужен потолочный плинтус и почему важно внимательно его выбирать, пишет РБК.
Главное назначение галтелей — закрывать стыки на месте соединения стены и потолка. На протяжении многих лет этот элемент интерьера делали, в основном, из дерева, но сейчас выбор материалов гораздо шире — и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Что такое галтели
Галтели — потолочные плинтусы, закрывающие дефекты (неровности и трещины) между обоями и потолком и визуально округляющие потолочный свод. Впервые такую планку стали применять в Германии, с немецкого Hohlkehle переводится как “желобок, выемка”: обычно у этого плинтуса есть углубление посередине.
У галтелей обычно самое лаконичное оформление без дополнительных декоративных элементов, хотя при желании можно найти и орнаменты в стилях барокко или ампир. Простой профиль выгодно сказывается на цене изделия. Галтели часто выбирают для бюджетного ремонта.
В зависимости от материала потолочный плинтус клеят на клей ПВА, “жидкие гвозди” (пенопластовые) или специальные клеи и растворы (полиуретановые, гипсовые). Деревянные галтели прибивают на гвозди.
Для чего нужны галтели
- Чтобы скрыть дефекты, которые часто возникают на месте стыка потолка и стен.
- Спрятать провода, например проводку или интернет-кабель.
- Декорировать помещение — например, сделать его визуально просторнее или выше.
Галтели из ПВХ
Достоинства
- Огнестойкость материала.
- Устойчивость к ультрафиолету и механическим воздействиям.
- Невосприимчивость к влаге.
- Простой монтаж. Можно обойтись своими силами и не привлекать к работе специалистов.
- Не притягивает пыль, легко моется.
Недостатки
- Галтели из ПВХ достаточно узкие, ими не получится прикрыть большие зазоры между стеной и потолком.
- Требуется тщательно подготовить стену, малейшая неровность приведет к тому, что будет виден зазор.
- Материал не горит, но плавится, так что галтели из ПВХ лучше не клеить рядом с трубами отоплениями и другими нагревательными элементами.
Галтели из пенопласта
Достоинства
- Сочетание доступной цены при приемлемом качестве.
- Несложный монтаж. Такие галтели можно монтировать самостоятельно.
- Небольшой вес: работы можно производить в одиночку.
Недостатки
- Несмотря на хорошее качество материала, нередко попадаются детали с дефектом. Нужно внимательно осматривать галтели при покупке.
- Пожароопасные: пенополистирол в основе этого вида галтелей обладает высокой степенью горючести. Не стоит прятать под такой плинтус электропроводку или экспериментировать с подсветкой.
- Легко деформируется. Даже незначительное надавливание может оставить на лицевой стороне заметные следы.
Галтели из полистирола
Достоинства
- Широкий ассортимент. Помимо простого “желобка”, можно подобрать варианты с декоративными элементами.
- Можно красить.
- Идеальны для того, чтобы спрятать электропроводку или кабель.
- Благодаря мягкому краю проще скрывать дефекты и неровности поверхностей.
Недостатки
- Изделие легко повредить острыми предметам, обрезать галтели следует крайне осторожно.
- Если галтели из полистирола наклеить на неровную поверхность, мягкий край скроет дефекты, но само изделие будет идти волной.
Галтели полиуретановые
Достоинства
- Большой выбор моделей, благодаря чему проще выбрать подходящий вариант.
- Можно красить.
- Устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.
- Фактурность: на поверхности таких галтелей четко видны даже самые мелкие детали рисунка.
- Можно установить скрытую подсветку.
- Особый вид изделия — гибкие потолочный плинтус из полиуретана с добавлением резины — способен принимать практически любые формы.
Недостатки
- Более высокая стоимость по сравнению с изделиями из пенопласта или полистирола.
Галтели из гипса
Достоинства
- Пластичность материала позволяет создавать уникальные изделия.
- Можно сделать на заказ или, после определенной подготовки, изготовить самостоятельно.
Недостатки
- Простые варианты гипсовых галтелей получаются дороже аналогов из других материалов.
- Хрупкость. Даже небольшое воздействие может привести к повреждению поверхности, которое, скорее всего, не получится исправить.
- Тяжелые. Установку нельзя произвести в одиночку.
- Монтаж проводить сложнее, потому то из-за хрупкости материала работать надо очень осторожно.
Галтели из дерева
Достоинства
- Долговечность.
- Экологичность.
- Можно окрашивать.
Недостатки
- Высокая цена. Самые простые деревянные галтели будут стоить дороже полимерных аналогов.
- Сложные в уходе: плохо переносят перепады температуры и повышенную влажность.
- Сложный монтаж. Скорее всего, потребуется помощь профессионалов.
Галтели с подсветкой
На сегодняшний день очень популярным решением стало использовать в дизайне квартир галтели с подсветкой. Для этой цели лучше подойдут изделия из дерева, ПВХ, полиуретана и полистирола. Хорошие новости: монтаж скрытого освещения можно сделать своими руками.
Светодиодные лампы размещают в специальном пазе. Есть несколько способов расположения ленты:
- ближе к потолку — свет будет направлен вверх (самый распространенный вариант);
- ближе к низу — лучи освещают стену;
- по центру — в этом случае выбирают неяркие лампы, чтобы они не били по глазам.
В зависимости от мощности и количества диодов такая подсветка может быть основным источником света в комнате или декоративным дополнением. Можно также выбрать одноцветные лампы или такие, в которых оттенок меняется с помощью контроллера.
Как выбрать галтели: 9 советов
Галтели не несут серьезной декоративной нагрузки и довольно просто вписываются практически в любой интерьер. Однако есть несколько факторов, которые важно учесть. В первую очередь, это высота потолков.
- В небольших помещениях с высотой потолков до 2,5 м стоит отдать предпочтение узким галтелям (20–50 мм). Они делают помещение визуально более высоким.
- В более просторной комнате с потолком до 3 м органично смотрится потолочный плинтус шириной от 50 до 140 мм.
- В гостиной, где высота потолка превышает 3 м, лучше монтировать широкие галтели от 150 мм.
- Широкие галтели стоит выбирать, если нужно скрыть перепады по высоте в комнате или неровности стены.
- Когда в помещении натяжные потолки, с ними органично смотрится широкий плинтус.
- Если в комнате выполнен дорогой ремонт, не стоит выбирать галтели из ПВХ или пенопласта, они будут “удешевлять” интерьер. Зато для бюджетного варианта это хороший выбор.
- Цвет галтелей должен сочетаться с оттенками в обстановке помещения. Оптимально, если цветовое решение будет построено на двух-трех цветах.
- Для небольших и средних по высоте комнат со светлым потолком лучше выбирать белые галтели. Они создадут впечатление более высокого помещения.
- Темный и широкий потолочный плинтус при совпадении с оттенком стены делает ее визуально ниже и подойдет для пространств с высокими потолочными перекрытиями.