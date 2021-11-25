Дизайн и интерьер
25.11.2021, 07:10

Потолочный плинтус: что это, зачем нужен, как выбрать

 

Потолочный плинтус, или галтель, — элемент дизайна, на который нечасто обращают внимание. Рассказываем, зачем нужен потолочный плинтус и почему важно внимательно его выбирать, пишет РБК.

Главное назначение галтелей — закрывать стыки на месте соединения стены и потолка. На протяжении многих лет этот элемент интерьера делали, в основном, из дерева, но сейчас выбор материалов гораздо шире — и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Что такое галтели


Галтели — потолочные плинтусы, закрывающие дефекты (неровности и трещины) между обоями и потолком и визуально округляющие потолочный свод. Впервые такую планку стали применять в Германии, с немецкого Hohlkehle переводится как “желобок, выемка”: обычно у этого плинтуса есть углубление посередине.

У галтелей обычно самое лаконичное оформление без дополнительных декоративных элементов, хотя при желании можно найти и орнаменты в стилях барокко или ампир. Простой профиль выгодно сказывается на цене изделия. Галтели часто выбирают для бюджетного ремонта.

В зависимости от материала потолочный плинтус клеят на клей ПВА, “жидкие гвозди” (пенопластовые) или специальные клеи и растворы (полиуретановые, гипсовые). Деревянные галтели прибивают на гвозди.

Для чего нужны галтели

  • Чтобы скрыть дефекты, которые часто возникают на месте стыка потолка и стен.
  • Спрятать провода, например проводку или интернет-кабель.
  • Декорировать помещение — например, сделать его визуально просторнее или выше.

Галтели из ПВХ

Достоинства

  • Огнестойкость материала.
  • Устойчивость к ультрафиолету и механическим воздействиям.
  • Невосприимчивость к влаге.
  • Простой монтаж. Можно обойтись своими силами и не привлекать к работе специалистов.
  • Не притягивает пыль, легко моется.


Недостатки

  • Галтели из ПВХ достаточно узкие, ими не получится прикрыть большие зазоры между стеной и потолком.
  • Требуется тщательно подготовить стену, малейшая неровность приведет к тому, что будет виден зазор.
  • Материал не горит, но плавится, так что галтели из ПВХ лучше не клеить рядом с трубами отоплениями и другими нагревательными элементами.

Галтели из пенопласта

Достоинства

  • Сочетание доступной цены при приемлемом качестве.
  • Несложный монтаж. Такие галтели можно монтировать самостоятельно.
  • Небольшой вес: работы можно производить в одиночку.


Недостатки

  • Несмотря на хорошее качество материала, нередко попадаются детали с дефектом. Нужно внимательно осматривать галтели при покупке.
  • Пожароопасные: пенополистирол в основе этого вида галтелей обладает высокой степенью горючести. Не стоит прятать под такой плинтус электропроводку или экспериментировать с подсветкой.
  • Легко деформируется. Даже незначительное надавливание может оставить на лицевой стороне заметные следы.

Галтели из полистирола

Достоинства

  • Широкий ассортимент. Помимо простого “желобка”, можно подобрать варианты с декоративными элементами.
  • Можно красить.
  • Идеальны для того, чтобы спрятать электропроводку или кабель.
  • Благодаря мягкому краю проще скрывать дефекты и неровности поверхностей.


Недостатки

  • Изделие легко повредить острыми предметам, обрезать галтели следует крайне осторожно.
  • Если галтели из полистирола наклеить на неровную поверхность, мягкий край скроет дефекты, но само изделие будет идти волной.

Галтели полиуретановые

Достоинства

  • Большой выбор моделей, благодаря чему проще выбрать подходящий вариант.
  • Можно красить.
  • Устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.
  • Фактурность: на поверхности таких галтелей четко видны даже самые мелкие детали рисунка.
  • Можно установить скрытую подсветку.
  • Особый вид изделия — гибкие потолочный плинтус из полиуретана с добавлением резины — способен принимать практически любые формы.


Недостатки

  • Более высокая стоимость по сравнению с изделиями из пенопласта или полистирола.

Галтели из гипса

Достоинства

  • Пластичность материала позволяет создавать уникальные изделия.
  • Можно сделать на заказ или, после определенной подготовки, изготовить самостоятельно.


Недостатки

  • Простые варианты гипсовых галтелей получаются дороже аналогов из других материалов.
  • Хрупкость. Даже небольшое воздействие может привести к повреждению поверхности, которое, скорее всего, не получится исправить.
  • Тяжелые. Установку нельзя произвести в одиночку.
  • Монтаж проводить сложнее, потому то из-за хрупкости материала работать надо очень осторожно.

Галтели из дерева

Достоинства

  • Долговечность.
  • Экологичность.
  • Можно окрашивать.


Недостатки

  • Высокая цена. Самые простые деревянные галтели будут стоить дороже полимерных аналогов.
  • Сложные в уходе: плохо переносят перепады температуры и повышенную влажность.
  • Сложный монтаж. Скорее всего, потребуется помощь профессионалов.

Галтели с подсветкой

На сегодняшний день очень популярным решением стало использовать в дизайне квартир галтели с подсветкой. Для этой цели лучше подойдут изделия из дерева, ПВХ, полиуретана и полистирола. Хорошие новости: монтаж скрытого освещения можно сделать своими руками.

Светодиодные лампы размещают в специальном пазе. Есть несколько способов расположения ленты:

  • ближе к потолку — свет будет направлен вверх (самый распространенный вариант);
  • ближе к низу — лучи освещают стену;
  • по центру — в этом случае выбирают неяркие лампы, чтобы они не били по глазам.


В зависимости от мощности и количества диодов такая подсветка может быть основным источником света в комнате или декоративным дополнением. Можно также выбрать одноцветные лампы или такие, в которых оттенок меняется с помощью контроллера.

Как выбрать галтели: 9 советов


Галтели не несут серьезной декоративной нагрузки и довольно просто вписываются практически в любой интерьер. Однако есть несколько факторов, которые важно учесть. В первую очередь, это высота потолков.

  1. В небольших помещениях с высотой потолков до 2,5 м стоит отдать предпочтение узким галтелям (20–50 мм). Они делают помещение визуально более высоким.
  2. В более просторной комнате с потолком до 3 м органично смотрится потолочный плинтус шириной от 50 до 140 мм.
  3. В гостиной, где высота потолка превышает 3 м, лучше монтировать широкие галтели от 150 мм.
  4. Широкие галтели стоит выбирать, если нужно скрыть перепады по высоте в комнате или неровности стены.
  5. Когда в помещении натяжные потолки, с ними органично смотрится широкий плинтус.
  6. Если в комнате выполнен дорогой ремонт, не стоит выбирать галтели из ПВХ или пенопласта, они будут “удешевлять” интерьер. Зато для бюджетного варианта это хороший выбор.
  7. Цвет галтелей должен сочетаться с оттенками в обстановке помещения. Оптимально, если цветовое решение будет построено на двух-трех цветах.
  8. Для небольших и средних по высоте комнат со светлым потолком лучше выбирать белые галтели. Они создадут впечатление более высокого помещения.
  9. Темный и широкий потолочный плинтус при совпадении с оттенком стены делает ее визуально ниже и подойдет для пространств с высокими потолочными перекрытиями.
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