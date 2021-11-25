Потолочный плинтус: что это, зачем нужен, как выбрать

Главное назначение галтелей — закрывать стыки на месте соединения стены и потолка. На протяжении многих лет этот элемент интерьера делали, в основном, из дерева, но сейчас выбор материалов гораздо шире — и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Что такое галтели



Галтели — потолочные плинтусы, закрывающие дефекты (неровности и трещины) между обоями и потолком и визуально округляющие потолочный свод. Впервые такую планку стали применять в Германии, с немецкого Hohlkehle переводится как “желобок, выемка”: обычно у этого плинтуса есть углубление посередине.

У галтелей обычно самое лаконичное оформление без дополнительных декоративных элементов, хотя при желании можно найти и орнаменты в стилях барокко или ампир. Простой профиль выгодно сказывается на цене изделия. Галтели часто выбирают для бюджетного ремонта.

В зависимости от материала потолочный плинтус клеят на клей ПВА, “жидкие гвозди” (пенопластовые) или специальные клеи и растворы (полиуретановые, гипсовые). Деревянные галтели прибивают на гвозди.

Для чего нужны галтели

Чтобы скрыть дефекты, которые часто возникают на месте стыка потолка и стен.

Спрятать провода, например проводку или интернет-кабель.

Декорировать помещение — например, сделать его визуально просторнее или выше.

Галтели из ПВХ

Достоинства

Огнестойкость материала.

Устойчивость к ультрафиолету и механическим воздействиям.

Невосприимчивость к влаге.

Простой монтаж. Можно обойтись своими силами и не привлекать к работе специалистов.

Не притягивает пыль, легко моется.



Недостатки

Галтели из ПВХ достаточно узкие, ими не получится прикрыть большие зазоры между стеной и потолком.

Требуется тщательно подготовить стену, малейшая неровность приведет к тому, что будет виден зазор.

Материал не горит, но плавится, так что галтели из ПВХ лучше не клеить рядом с трубами отоплениями и другими нагревательными элементами.

Галтели из пенопласта

Достоинства