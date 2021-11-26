Давайте разберемся: стоит ли продавать свое старое жилье перед переездом в новое?

Нет проблем для существующей собственности

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, первое, о чём следует подумать, это о том, какую недвижимость Вы покупаете. “Если Вы можете сразу переехать в новое жильё, это обычно не проблема, и Вы можете забронировать новую недвижимость, одновременно продать старую и использовать вырученные от старой квартиры средства для покупки новой”, — сказал он.

Ребане также сказал, что обычно горячий рынок недвижимости в настоящее время не способствует договорам бронирования. Выигрывает тот, кто реагирует быстрее и может заплатить сразу. “Если бронирование невозможно, стоит подумать, может ли человек временно позволить себе два кредита одновременно. Здесь следует руководствоваться эмпирическим правилом, согласно которому общая сумма обязательств по кредиту не должна превышать 40% от дохода лица (лиц), подающего заявку на получение кредита”, — подчеркнул Ребане.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, эта опция используется довольно часто. “Если имеющаяся у человека квартира не имеет очень большого остатка по кредиту, а ежемесячный платёж также ниже, временное обслуживание двух кредитов не является проблемой. Как только новая квартира будет готова, в неё можно будет въехать, и спокойно выставить прежнее жильё на продажу”, — добавил он.

Если нет возможности обслуживать два кредита одновременно

Однако довольно часто бывает так, что два кредита не могут обслуживаться одновременно, потому что соотношение доходов и обязательств не соответствует требованию в 40%. В этом случае Вы можете договориться с банком об условиях.

“Банк может дать положительное решение по кредиту, после чего он будет действителен в течение трёх месяцев и может быть продлён в случае необходимости. Это означает, что предыдущий кредитный договор должен быть расторгнут в течение определённого периода времени, т. е. недвижимость должна быть продана”, — пояснил Ребане.