Давайте разберемся: стоит ли продавать свое старое жилье перед переездом в новое?
Нет проблем для существующей собственности
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, первое, о чём следует подумать, это о том, какую недвижимость Вы покупаете. “Если Вы можете сразу переехать в новое жильё, это обычно не проблема, и Вы можете забронировать новую недвижимость, одновременно продать старую и использовать вырученные от старой квартиры средства для покупки новой”, — сказал он.
Ребане также сказал, что обычно горячий рынок недвижимости в настоящее время не способствует договорам бронирования. Выигрывает тот, кто реагирует быстрее и может заплатить сразу. “Если бронирование невозможно, стоит подумать, может ли человек временно позволить себе два кредита одновременно. Здесь следует руководствоваться эмпирическим правилом, согласно которому общая сумма обязательств по кредиту не должна превышать 40% от дохода лица (лиц), подающего заявку на получение кредита”, — подчеркнул Ребане.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, эта опция используется довольно часто. “Если имеющаяся у человека квартира не имеет очень большого остатка по кредиту, а ежемесячный платёж также ниже, временное обслуживание двух кредитов не является проблемой. Как только новая квартира будет готова, в неё можно будет въехать, и спокойно выставить прежнее жильё на продажу”, — добавил он.
Если нет возможности обслуживать два кредита одновременно
Однако довольно часто бывает так, что два кредита не могут обслуживаться одновременно, потому что соотношение доходов и обязательств не соответствует требованию в 40%. В этом случае Вы можете договориться с банком об условиях.
“Банк может дать положительное решение по кредиту, после чего он будет действителен в течение трёх месяцев и может быть продлён в случае необходимости. Это означает, что предыдущий кредитный договор должен быть расторгнут в течение определённого периода времени, т. е. недвижимость должна быть продана”, — пояснил Ребане.
Другой вариант — подписать кредитный договор с условием, что новый кредит не будет выдан до тех пор, пока не будет расторгнут старый договор. “Это зависит в первую очередь от самого клиента, то есть от того, насколько срочно ему надо купить или продать жильё. В таком случае существует гарантия, которая подтверждает, что человек получит этот кредит от банка”, — сказал он.
Этот вариант часто используется, например, в случае новостройки, но тогда важно помнить, что, как правило, на начальном этапе требуется 15%-ный взнос по жилищному кредиту. В то же время, когда строительство нового дома будет завершено, существующую недвижимость можно будет продать.
Но как расторгнуть старый договор?
Тот, кто уже брал кредит на покупку жилья, знает, что за досрочное погашение взимается комиссия. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, кредитные договоры в разных банках могут немного отличаться, но, как правило, погашение кредита происходит бесплатно, если Вы сообщите об этом заранее.
“В некоторых случаях, однако, невозможно заранее уведомить о решении продать старое жильё, что означает, что клиент должен заплатить проценты за три месяца. Однако если новый кредит на покупку жилья также взят в том же банке, во многих случаях банк готов сделать исключение, что означает, что выплата процентов не применяется”, — говорит Ребане.