Пенсионная реформа способствовала инвестированию в жилье

Возникла ситуация, когда предложение не поспевает за высоким спросом. Это отражается в запасе новых квартир на столичном рынке жилья, который в третьем квартале. В свою очередь, дефицит новостроек, а также увеличение расходов застройщиков поддерживают высокий рост цен на квартиры. За первые десять месяцев этого года цены на столичном рынке квартир выросли на 9,4%, а в Эстонии в целом — на 10,4% в годовом исчислении.

Количество разрешений на строительство, выданных в третьем квартале, на 24% ниже, чем год назад, но это объясняется эффектом базы, поскольку количество разрешений, выданных в том же квартале год назад, было самым высоким за последние 15 лет. За первые девять месяцев этого года количество разрешений на строительство на 7% ниже, чем год назад, но по сравнению с теми же тремя кварталами 2019 года оно на 13% выше. Поэтому есть надежда, что в ближайшем будущем на рынке появятся запланированные проекты, которые, по крайней мере, частично смягчат дефицит на рынке жилья.

Высокая активность на рынке жилья вновь наблюдалась в октябре, когда количество сделок в Эстонии в целом и на столичном рынке жилья несколько превысило количество сделок в марте и апреле этого года. Этому также способствовало сентябрьское изъятие из второй пенсионной ступени денег, которые частично были использованы для покупки жилья. Инвестиции домохозяйств в жильё поддерживаются ростом заработной платы, более благоприятной ситуацией на рынке труда, а также увеличением сбережений и пенсионной реформой.

В этом году было сдано меньше нежилых помещений

В третьем квартале объём ввода нежилых помещений был на 3% выше, чем в том же квартале прошлого года, но в целом за три квартала на рынок нежилого фонда поступило на 30% меньше площадей, чем за то же время в прошлом году. В то же время, разрешений на строительство нежилых площадей выдано за три квартала этого года на 5% больше, чем год назад, и на 34% больше, чем в 2019 году. Восстановление чувства уверенности в деловых кругах в сочетании с улучшением общей экономической ситуации стимулирует инвестиции в строительство. Государственные инвестиции будут продолжать поддерживать объёмы строительства. В ближайшие годы их влияние на объёмы строительства возрастёт, поскольку деньги ЕС придадут дополнительный импульс инвестициям в государственную инфраструктуру.