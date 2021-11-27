IKEA начала сдавать в аренду микрожилье по крайне приятной цене

В рамках акции токийцам предлагается снять квартиру общей площадью 10 квадратных метров, полностью обставленную мебелью и напичканную аксессуарами из IKEA. При этом в официальном канале японской IKEA в YouTube начали появляться ролики, в которых акула Блохэй рассказывает о преимуществах проживания в микрожилье.