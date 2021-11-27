Как избавить городскую квартиру от налета обыденности и сделать ее современной

Лестничные клетки в одном цвете, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки… Как из новогодней сетки вещания не уходит “Ирония судьбы…”, так и основные проблемы типового жилья с годами совершенно не меняются.

В каком-то смысле мы продолжаем жить на 3-й улице Строителей, воспринимая увиденные в интернете авторские интерьеры как красивые картинки. И даже в 2022-м году многие будут планировать ремонт в лучших традициях 1990-х. Как отказаться от старых сценариев при оформлении интерьера?

1. Забудьте о пресловутых обоях “нейтральный беж”

Если уж вы отдаете предпочтение однотонным стенам, используйте насыщенные оттенки. Не бойтесь, что изменится визуальное восприятие пространства: одна стена, окрашенная в радикальный цвет, не нарушит гармонии интерьера.

Экстравагантный оттенок легко “гасится” нейтральным белым, но при этом в комнате создается мощный цветовой акцент. От скуки и обыденности не останется и следа!

Высший пилотаж — сочная комбинация цветов: таких, чтобы не надоедали, нравились лично вам и смотрелись свежо. С этим может помочь дизайнер интерьера, например, в формате разовой консультации.

Яркую отделку стен важно выбирать с осторожностью. Скажем, насыщенный алый — отличное решение для оформления спальни “сов”, которые не в состоянии проснуться по утрам. Но далеко не всякий цвет всякому человеку (и всякой комнате) к лицу.

2. Включите черный

На темные цвета (а уж тем более черный) в российском массовом сознании буквально наложено табу. Не спешите сбрасывать черный со счетов. Как и яркие цвета, черный идеально работает в тандеме с нейтральными светлыми поверхностями. И тогда пространство приобретает недостающую глубину.

Существует масса оттенков черного, отличающихся лишь подтоном синими, желтыми и другими нюансами, которые, как правило, очень трудно заметить. Но если ввести в интерьер цвет подходящего оттенка, черный буквально заиграет новыми красками, а его контраст с белым не будет выглядеть очень резким.