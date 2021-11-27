Как избавить городскую квартиру от налета обыденности и сделать ее современной
Лестничные клетки в одном цвете, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки… Как из новогодней сетки вещания не уходит “Ирония судьбы…”, так и основные проблемы типового жилья с годами совершенно не меняются.
В каком-то смысле мы продолжаем жить на 3-й улице Строителей, воспринимая увиденные в интернете авторские интерьеры как красивые картинки. И даже в 2022-м году многие будут планировать ремонт в лучших традициях 1990-х. Как отказаться от старых сценариев при оформлении интерьера?
1. Забудьте о пресловутых обоях “нейтральный беж”
Если уж вы отдаете предпочтение однотонным стенам, используйте насыщенные оттенки. Не бойтесь, что изменится визуальное восприятие пространства: одна стена, окрашенная в радикальный цвет, не нарушит гармонии интерьера.
Экстравагантный оттенок легко “гасится” нейтральным белым, но при этом в комнате создается мощный цветовой акцент. От скуки и обыденности не останется и следа!
Высший пилотаж — сочная комбинация цветов: таких, чтобы не надоедали, нравились лично вам и смотрелись свежо. С этим может помочь дизайнер интерьера, например, в формате разовой консультации.
Яркую отделку стен важно выбирать с осторожностью. Скажем, насыщенный алый — отличное решение для оформления спальни “сов”, которые не в состоянии проснуться по утрам. Но далеко не всякий цвет всякому человеку (и всякой комнате) к лицу.
2. Включите черный
На темные цвета (а уж тем более черный) в российском массовом сознании буквально наложено табу. Не спешите сбрасывать черный со счетов. Как и яркие цвета, черный идеально работает в тандеме с нейтральными светлыми поверхностями. И тогда пространство приобретает недостающую глубину.
Существует масса оттенков черного, отличающихся лишь подтоном синими, желтыми и другими нюансами, которые, как правило, очень трудно заметить. Но если ввести в интерьер цвет подходящего оттенка, черный буквально заиграет новыми красками, а его контраст с белым не будет выглядеть очень резким.
3. Откажитесь от линейной схемы расстановки мебели
Пожалуй, самый большой соблазн — расставить всю мебель по периметру помещения. Конечно, мы не призываем ставить диван по центру десятиметровой комнаты, но ведь его можно повернуть, скажем, спинкой к окну, создав уютный уголок для уединенного отдыха с книгой в руке. Если убедите себя развернуть кресла под углом к стенам, — вы на полпути к успеху!
4. Разбавьте обстановку некомплектной мебелью
Для того чтобы выдержать единые стиль и цветовую гамму, не нужен так называемый гарнитур. Чтобы ваше жилище выгодно отличалось от штампованных интерьеров типовых квартир, составляйте свои комплекты мебели. Например, классический треугольник “кресло — диван — кресло” может иметь сколько угодно вариаций.
Разномастные стулья у стола — проверенный прием. И подобрать композицию довольно просто. Главное условие — у предметов обязательно должно быть что-то общее: цвет, форма или стиль.
5. Ищите новые формы привычных вещей
Знакомый предмет в необычном исполнении — идеальный компромисс между излишней оригинальностью и консервативным подходом.
6. Продумайте освещение
Стандартная пятирожковая люстра, укомплектованная лампочками в 100 Вт, не должна быть единственным источником света в комнате. Помимо верхнего освещения предусмотрите варианты подсветки разных зон. Для этой цели подойдут бра, настольные лампы, торшеры и другие модели светильников. Включать их по отдельности или все вместе — каждый решает самостоятельно.
Важно лишь одно — вы избавляетесь от стандартного оформления и получаете возможность сделать интерьер многоликим и мультифункциональным.