Рынок жилищных кредитов бьет рекорды

В то же время среднегодовая процентная ставка по жилищным кредитам снизилась, в октябре достигнув самого низкого за всю историю уровня в 2%. По оценке Банка Эстонии, это связано с усилением конкуренции на рынке жилищных ссуд: “Несмотря на то, что более низкая процентная ставка снижает текущую стоимость обслуживания кредита, заемщик должен учитывать, что базовая процентная ставка в будущем может вырасти”.