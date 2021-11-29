29.11.2021, 09:50
Рынок жилищных кредитов бьет рекорды
Pixabay
В октябре было выдано жилищных кредитов на рекордные 184 миллиона евро. Несмотря на самые низкие в истории процентные ставки, растет количество договоров, где соотношение выплат по кредиту и доходов заемщика очень близко к установленным Банком Эстонии лимитам, пишут Ehitusuudised.
В то же время среднегодовая процентная ставка по жилищным кредитам снизилась, в октябре достигнув самого низкого за всю историю уровня в 2%. По оценке Банка Эстонии, это связано с усилением конкуренции на рынке жилищных ссуд: “Несмотря на то, что более низкая процентная ставка снижает текущую стоимость обслуживания кредита, заемщик должен учитывать, что базовая процентная ставка в будущем может вырасти”.