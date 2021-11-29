Государство впервые собирается выкупить мешающий дорожному строительству дом

У департамента есть опыт покупки земель от квартирных товариществ, но не многоквартирных домов.

Руководитель отдела земельных участков Транспортного департамента Сюльви Сеппель-Хювонен сообщила ERR, что владельцам дома направлены извещения о начале процедуры приобретения. Сейчас оценщик пытается определить стоимость квартир.

По словам представителя департамента, оценщику предстоит трудная задача, поскольку ему предстоит вычислить такую сумму компенсации, на которую люди смогут приобрести новое жилье.

В мешающем строительству доме семь квартир, которые принадлежат шести собственникам.