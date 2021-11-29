Какие ошибки допускают покупатели вторичного жилья и как избежать рисков
Многие покупатели квартир на вторичном рынке совершают серьезные ошибки, которые в дальнейшем могут привести к проблемам, потере денег или даже утрате имущества.
Вместе с экспертами РБК разбирается, какие ошибки совершают покупатели и как их избежать.
Первая ошибка — неправильное определение цены квартиры и риск переплаты. Если покупатель не слишком хорошо ориентируется в рыночной ситуации и неверно представляет порядок цен, то он может существенно переплатить за квартиру.
“Для каждого объекта есть факторы, которые могут повлиять на рост или снижение цены, это момент торга. И еще важен момент — многие продавцы сейчас все еще выставляют квартиры по завышенным ценам, и тут очень важно понимать, что не всегда эта цена оправдана”, — утверждает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Вторая ошибка — неверная оценка состояния квартиры. По словам экспертов, при покупке жилья на вторичном рынке необходимо тщательно осмотреть его и, проверить, нет ли скрытых дефектов. Если квартира продается по заниженной стоимости, то, вероятнее всего, у нее есть проблемы.
“Необходимо заранее продумать ремонт в приобретаемом жилье, большинству старых квартир необходим капитальный ремонт (выравнивание стен, замена сантехники, электрики). Перед покупкой квартиры, необходимо подсчитать, в какую сумму вам обойдется ремонт с учетом затраченного времени. В большинстве случаев оказывается, что выгоднее купить жилье с отделкой или свежим ремонтом”, — поясняет руководитель юридической практики компании “Интерцессия” Кирилл Стус.
Третья ошибка — недостаточно тщательная проверка юридической истории квартиры. Это очень рискованно, при наличии каких-нибудь “нюансов” сделка вообще может быть впоследствии оспорена. Например, если при приватизации квартиры не были учтены интересы несовершеннолетних проживающих. А при покупке недавно перешедшей по наследству квартиры есть риск внезапного появления других наследников.
Четвертая ошибка — поверхностная проверка жилья на предмет незаконных перепланировок. Для того, чтобы проверить законность перепланировок, нужно заказать технический паспорт БТИ либо поэтажный план с экспликацией, который покупатели или риелтор сверяют с квартирой.
“Если перепланировка была проведена неправильно, то это уже повод для торга с продавцом, даже если покупателя перепланировка устраивает, и он готов узаконить ее. Если же не устраивает, то покупатель может потребовать от собственника восстановить изначальный вид жилплощади”, — говорит руководитель отдела департамента городской недвижимости “НДВ-Супермаркет Недвижимости” Наталья Нечаева.
Пятая ошибка — приобретение жилья в неблагополучном подъезде с шумными соседями. Надо обратить внимание на состояние окон и балконов соседних квартир, а также проверить, насколько чисты лифты и нет ли надписей на стенах. Если в подъезде чисто, а на подоконниках стоят горшки с цветами, то риск купить жилье в “веселом” доме гораздо ниже.
“Можно попробовать лично познакомиться с соседями, позвонив в дверь и поговорив с каждым несколько минут. Стоит пообщаться с консьержем, обычно они охотно рассказывают о жильцах дома. Можно также попросить контакты старшего по дому, он тоже даст нужную информацию. В тоже время необходимо изучить район, в котором находится дом, а также инфраструктуру: доступность поликлиники, детского сада, магазинов; наличие парков, торговых центров”, — объясняет руководитель юридической практики компании “Интерцессия” Кирилл Стус.
“Если продавец получил квартиру по наследству относительно недавно, тогда стоит проверить его родственные связи, возможно родственники захотят оспорить наследство. В идеале, у понравившейся вам квартиры должен быть один владелец и прозрачная история переходов права собственности. Как бы, не была привлекательна стоимость квартиры и услужлив продавец, всегда стоит запрашивать и проверять весь пакет документов”, — говорит руководитель юридической практики компании “Интерцессия” Кирилл Стус.