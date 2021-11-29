Какие ошибки допускают покупатели вторичного жилья и как избежать рисков

Многие покупатели квартир на вторичном рынке совершают серьезные ошибки, которые в дальнейшем могут привести к проблемам, потере денег или даже утрате имущества.

Вместе с экспертами РБК разбирается, какие ошибки совершают покупатели и как их избежать.

Первая ошибка — неправильное определение цены квартиры и риск переплаты. Если покупатель не слишком хорошо ориентируется в рыночной ситуации и неверно представляет порядок цен, то он может существенно переплатить за квартиру.

“Для каждого объекта есть факторы, которые могут повлиять на рост или снижение цены, это момент торга. И еще важен момент — многие продавцы сейчас все еще выставляют квартиры по завышенным ценам, и тут очень важно понимать, что не всегда эта цена оправдана”, — утверждает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Вторая ошибка — неверная оценка состояния квартиры. По словам экспертов, при покупке жилья на вторичном рынке необходимо тщательно осмотреть его и, проверить, нет ли скрытых дефектов. Если квартира продается по заниженной стоимости, то, вероятнее всего, у нее есть проблемы.

“Необходимо заранее продумать ремонт в приобретаемом жилье, большинству старых квартир необходим капитальный ремонт (выравнивание стен, замена сантехники, электрики). Перед покупкой квартиры, необходимо подсчитать, в какую сумму вам обойдется ремонт с учетом затраченного времени. В большинстве случаев оказывается, что выгоднее купить жилье с отделкой или свежим ремонтом”, — поясняет руководитель юридической практики компании “Интерцессия” Кирилл Стус.

Третья ошибка — недостаточно тщательная проверка юридической истории квартиры. Это очень рискованно, при наличии каких-нибудь “нюансов” сделка вообще может быть впоследствии оспорена. Например, если при приватизации квартиры не были учтены интересы несовершеннолетних проживающих. А при покупке недавно перешедшей по наследству квартиры есть риск внезапного появления других наследников.